L’ultimatum dell’Europa all’Italia | un mese per chiarire sulla Tav

(Di martedì 25 giugno 2019) Nuovo ultimatum dell'Unione Europea all'ItaliaTorino-Lione. Alla vigilia del consiglio d'amministrazione di Telt, la societa' incaricata di realizzare e gestire la nuova ferrovia, arriva da Bruxelles l'ennesima richiesta di chiarimenti al Governo italiano. Entro luglio deve dire come intende portare avanti il progetto, in caso contrario il rischio non e' solo quello di perdere i fondi a disposizione, ma di dover restituire i 120 milioni di euro gia' ricevuti. Un aut aut che complica il dialogo politico tra Lega e M5s, con questi ultimi divisi sull'ipotesi mini-Tav tornata a circolare nelle ultime ore. Al cda di Telt, oggi a Parigi, per la prima volta sara' presente Iveta Radicova, nuova coordinatrice del Corridoio Mediterraneo che nei mesi scorsi aveva annunciato l'intenzione dell'Unione Europea di aumentare dal 40 al 50% il finanziamento comunitario dell'opera.E per la prima ...

