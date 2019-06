Judgment disponibile da oggi in esclusiva PS4

gamerbrain

(Di martedì 25 giugno 2019) La ricerca della verità di Takayuki Yagami avrà fine solo quando sarà lui a deciderlo. Tuttavia, la tua avventura inizia ora, perché, l’attesissimo thriller poliziesco di Ryu Ga Gotoku Studio, è oraper PlayStation 4! Dai creatori dell’acclamata serie di Yakuza: Ryu Ga Gotoku Studios presenta, la drammatica storia di un avvocato caduto in disgrazia che cerca la redenzione in un mondo pieno di corruzione e disperazione. Indaga nel quartiere a luci rosse di Kamurocho: entra nella mente del detective privato Takayuki Yagami e utilizza sistemi di investigazione innovativi per scoprire i segreti che si trovano nelle corrotte profondità di Kamurocho. Sperimenta il sistema di combattimento con due stili di lotta unici: abbatti gruppi di teppisti con ampi colpi in stile Crane, quindi passa a Tiger per ...

