Inchiesta shock sul ciproterone acetato | può provocare tumori

(Di martedì 25 giugno 2019) Quattro casi gravi diintracranici diagnosticati durante la gravidanza, dopo anni dalla sospensione del farmaco a base di(Androcur* e generici), associato allo sviluppo di meningiomi. Un medicinale prescritto anche contro l’acne e l’irsutismo fuori dall’indicazione autorizzata (off label), sui cui rischi l’Agenzia per i farmaci francese Ansm ha appena pubblicato i risultati dell’di farmacovigilanza, realizzata dal centro regionale Fernand Widal di Parigi, dopo le raccomandazioni già emanate nei mesi scorsi. Le indagini dell’Agenzia, vista la gravità del caso, continueranno anche per mettere a punto linee guida per le donne in gravidanza con meningioma e le persone che affrontano le cure per il cambiamento di sesso che utilizzano il medicinale. Il, infatti, blocca l’azione del testosterone ...