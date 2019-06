Il Comune contro l’Inter e il Milan per la questione stadio

Il Comune di Varrazze assume tre africani per controllare le spiagge : Salvatore Di Stefano I tre stranieri faranno i controllori sulle spiagge e dovranno tentare di contrastare il fenomeno dei venditori abusivi Un'iniziativa che non mancherà sicuramente di suscitare polemiche quella del comune di Varazze, splendida località di mare in provincia di Savona. Secondo quanto riportato dall'Ansa infatti, il comune della cittadina ligure ha deciso di affidare il controllo delle sue spiagge a tre cittadini ...

Castiglione contro Codacons : cominci a pagare affitto al Comune : Roma – “Al Codacons, che ora chiede il commissariamento di Roma, rivolgiamo un cortese invito: inizi col pagare l’affitto al Comune. Perche’ e’ moroso, su ben due immobili. Uno si trova a viale Mazzini, nel rinomato quartiere Prati, a due passi dal Tribunale. Il canone riconosciuto al Codacons non arriva neanche a 6.500 euro all’anno. Ripeto: all’anno. Nonostante cio’, il debito accumulato e’ ...

Ayman Odeh : "Fronte Comune di arabi ed ebrei contro Netanyahu e i falchi" : intervista a Ayman Odeh : “Il risultato delle ultime lezioni deve servirci da insegnamento: divisi si perde, s’indeboliscono le ragioni della comunità che intendiamo rappresentare. Ora il fallimento di Netanyahu nel formare il nuovo governo ci offre una possibilità che sarebbe delittuoso lasciar cadere. Per questo dico di essere disponibile a lavorare a un fronte comune con tutte quelle forze che intendono battersi contro i falchi che hanno ...

Mozione contro il regionalismo della scuola del Comune di Gravina di Puglia : La protesta contro l’intenzione di regionalizzare la scuola non si ferma, anzi si allarga a macchia d’olio su tutto il territorio. Crescono le iniziative politiche contro il provvedimento voluto dalla Lega che non riesce a trovare terreno fertile per la sua idea. Il comune di Gravina di Puglia, il cui sindaco è ritratto nell’ immagine nella didascalia che segue, ha annunciato la presentazione di una Mozione. La redazione di ...

Livorno - la Cgil invia una mail ai dipendenti del Comune : “Votate contro il fascismo”. Sindacato : “Niente di strano” : Un attacco alla giunta Nogarin, ai “vecchi e nuovi fascismi” rappresentati dalla Lega e quindi, di conseguenza, l’endorsement per il candidato del Pd, Luca Salvetti. A quattro giorni dal ballottaggio di Livorno, martedì ai dipendenti del Comune è arrivata per posta elettronica una lettera e un comunicato firmati Cgil che invitavano espressamente i propri iscritti (e non) ad allontanare lo spauracchio della destra in città e votare per il ...

Giuseppe Conte - un nemico in Comune per Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Il retroscena sull'incontro : Prove tecniche di pace tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che dopo settimane di insulti e battaglie si sono incontrati a Palazzo Chigi giovedì 6 giugno. Un faccia a faccia per capire se ci sono i presupposti per tenere in vita un governo che, fino a poche ore fa, sembrava sostanzialmente archiviato

De Luca contro il Comune : “Ci dissero che avrebbero ristrutturato il San Paolo - poi…” : Continuano le polemiche a distanza tra Regione Campania e Comune di Napoli sulla questione San Paolo. Vincenzo De Luca sulla questione San Paolo: “Abbiamo investito oltre 23 milioni di euro. Fino a due anni e mezzo fa il Comune ci aveva detto: lo stadio è di nostra proprietà, non vi preoccupate, l’investimento lo facciamo noi con il Credito Sportivo. Un anno e mezzo fa ci hanno chiamato dicendo che non avevano neppure un euro ...

Chi c’è dietro la svolta a sinistra dei M5S Moscovici : fronte Comune contro la Lega : La svolta dopo l’arrivo di Rubei alla strategia di Di Maio. La chiusura della campagna elettorale delle Europee a Roma con il vicepremier ma senza Beppe Grillo.

Fibromialgia - l’insulino-resistenza ne è la causa? Un Comune farmaco contro il diabete riduce il dolore - nuove speranze di cura : La Fibromialgia e altre forme di dolore cronico possono essere causate dall’insulino-resistenza, secondo quanto suggerisce un nuovo studio, pubblicato su PLOS ONE, e secondo gli esperti, la condizione potrebbe essere curata utilizzando un comune farmaco contro il diabete. Un team di scienziati dell’University of Texas spera che la scoperta possa portare ad un cambiamento rivoluzionario nella cura del dolore cronico, risparmiando potenzialmente ...

Alluvione 2011 - i familiari delle vittime : «Pronti a fare causa contro il Comune» : Tragedia del Fereggiano, nuovo strappo sui risarcimenti. Palazzo Tursi: «Non è colpa nostra». I funzionari rischiano il posto

Pallotta boom contro il Comune di Roma : “stadio? Investimenti e posti di lavoro non interessano” : Roma, James Pallotta non le ha mandate a dire ai rappresentanti del Comune che a suo dire non starebbero favorendo la costruzione del nuovo impianto “Ho inviato da Boston importanti membri di SDR sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro non sono così importanti. Se i tifosi vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento”. Il patron della ...

Roma - Pallotta contro il Comune : 'Se i tifosi vogliono lo stadio devono sollecitare un intervento' : 'Ho inviato da Boston importanti membri dello stadio della Roma sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro ...

Salone del libro di Torino - esposto di Regione e Comune contro Polacchi : “Valutare se apologia di fascismo” : Partirà una denuncia contro Francesco Polacchi, il militante di Casapound che presiede la casa editrice “Altaforte”, la cui presenza al Salone internazionale del libro ha scatenato nelle ultime ore numerose polemiche. La Regione Piemonte e la Città di Torino, due enti pubblici che sostengono la rassegna, hanno deciso di passare alle vie legali contro l’editore che si dice apertamente fascista e dichiara che “l’antifascismo è il vero male di ...

Comune e Regione - un esposto in procura contro la casa editrice Altaforte : Di fronte all’ondata di defezioni da parte degli scrittori e alla crescente pressione di molte forze politiche - dal Movimento 5 Stelle al Pd - la reazione delle istituzioni torinesi è un esposto contro la casa editrice Altaforte e il suo presidente Francesco Polacchi. ...