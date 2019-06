Il buco dell’ozono favorisce i cambiamenti climatici e altera gli ecosistemi

buco dell’ozono - è di nuovo allarme : nuovo aumento delle emissioni di triclorofluorometano - la Cina sta violando segretamente il Protocollo di Montréal : Un agente chimico vietato nel mondo negli ultimi 30 anni è purtroppo ricomparso. E tutti gli indizi di un nuovo studio indicano la Cina come colpevole. Negli anni ’80, i Paesi hanno firmato il Protocollo di Montréal, un trattato internazionale per bloccare e ridurre la produzione di clorofluorocarburi (CFC), agenti chimici utilizzati come refrigeranti e nella produzione di schiume espanse che hanno l’effetto collaterale di distruggere lo strato ...