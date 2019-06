Gli atenei puntano sulla «trasversalità»

Atenei miGliori al mondo - quelli italiani guidati ?dal Politecnico di Milano : Francesca Bernasconi Il Politecnico entra nella top 150. Il Mit si conferma l'università migliore al mondo per l'ottavo anno di fila Il Politecnico di Milano è la prima università in Italia e ed entra nella top 150, diventando il 149esimo istituto migliore del mondo, scalando ben 7 posizioni rispetto alla graduatoria dello scorso anno. È quanto emerge nella classifica mondiale Qs World University Rankings che, per il 2020, inserisce ...