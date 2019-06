A processo le belve di Lanciano Ma si va verso sconto di pena

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Chiara Sarra È iniziato ieri ilalle "" di, la banda di romeni che lo scorso settembre ha fatto irruzione nella villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan, pestati, torturati e rapinati. In un tribunale blindato, l'udienza si è aperta con un rinvio al 30 settembre, quando - come racconta il quotidiano locale il Centro - inizierà davvero la discussione in Aula. Ma è certo che i sette - sei dei quali accusati di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma - otterranno unodi, avendo scelto il rito abbreviato. Colpisce però l'assenza dei coniugi Martelli, che hanno deciso di non costiuirsi parte civile. Un modo - ha ammesso il medico al TgR Abruzzo - per non aver più a che fare con loro. Ma anche per non avere ritorsioni in attesa che la giustizia faccia il suo corso o dopo l'eventuale scarcerazione di ...

