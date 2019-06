TIM lancia il 5G in Italia | ecco offerte | città supportate e tutte le info utili

Lancia Ypsilon - Una setTIMana con la 1.2 Black and Noir [Day 1] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Lancia Ypsilon 1.2 benzina Black and Noir. Lunga tre metri e 84 cm, larga 168 cm e alta 152 cm, la piccola italiana ha un bagagliaio da 245 litri e può trasportare fino a cinque persone. Il suo quattro cilindri da 69 CV e 102 Nm con cambio manuale a cinque rapporti le consente di toccare una velocità massima di 163 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 14,8 secondi: il consumo medio ...

Reggio Calabria - 25mila in piazza per chiedere maggiori invesTIMenti per il Sud : “Ripartiamo da qui per rilanciare l’Italia” : Sono arrivati in 25mila, da tutta Italia, a Reggio Calabria per partecipare alla manifestazione “Ripartiamo dal Sud per unire il Paese” promossa da Cgil,Cisl e Uil. I manifestanti non sono arrivati, dicono gli organizzatori, solo da Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, ma anche dal Veneto e da Torino per chiedere attenzione e spazio nell’agenda del governo per il Sud. Circa 200 pullman da tutto il Paese che hanno portato in ...

L'oroscopo del giorno 24 giugno da Bilancia a Pesci : Sagittario - avvio setTIManale otTIMo : L'oroscopo del giorno 24 giugno 2019 è pronto a mettere in evidenza come sarà il prossimo inizio settimana. Sotto analisi approfondita Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: chi tra questi potrà contare su un lunedì fortunato? L'Astrologia applicata al periodo in oggetto in questo caso ci suggerisce quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche 'sette camice' per causa di astri poco ...

Salvini adesso si sbilancia - lancia ulTIMatum è pronto a lasciare il governo! : Matteo Salvini questa volta non ci gira con le parole, pronto l’ultimatum potrebbe abbandonare il governo Tre approcci diversi in maggioranza, un governo che torna sul filo dell’instabilità, una procedura di infrazione senza precedenti che si avvicina. È un vero e proprio «black Friday» giallo-verde quello che, da Bruxelles, si vede costretto ad affrontare il premier Giuseppe … Continue reading Salvini adesso si sbilancia, ...

L'oroscopo setTIManale dal 24 al 30 giugno : Bilancia forte - sorprese per l'Acquario : L'oroscopo della settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno si prospetta emozionante per lo Scorpione, mentre il Capricorno potrebbe attraversare una fase di blocco lavorativo. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in questi giorni sarà importante che vi rilassiate, senza stressarvi troppo con il lavoro. Cercate di concentravi maggiormente sui sentimenti e di risollevare la vostra relazione ...

L'oroscopo del giorno 21 giugno - predizioni 2ª sestina : fine setTIMana al top per Bilancia : L'oroscopo del giorno 21 giugno 2019 è pronto a dare info dettagliate su come potrebbe evolvere la situazione astrale del prossimo venerdì. Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Quindi ad essere valutati nei comparti attinenti l'amore e il lavoro saranno esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a dare ...

Gossip Uomini e Donne : Manuel Galiano lancia un avverTIMento a Giulia? : Manuel Galiano fa una confessione inaspettata dopo Uomini e Donne In queste ore Giulia Cavaglià ha raggiunto Manuel Galiano dopo qualche giorno di separazione. La coppia, dopo la scelta a Uomini e Donne, ha deciso di intraprendere una relazione a distanza al momento, per compiere ulteriori passi in avanti con il tempo, quando il loro rapporto sarà cementato. In queste ore su instagram Stories, Manuel Galiano si è concesso ai suoi followers, ...

Morgan lancia l’ulTIMo appello dopo lo sfratto : “Ho sette giorni per trovare 200mila euro” : A causa del malore avuto nel momento dello sfratto, Morgan ha ottenuto dall’ufficiale giudiziario un rinvio di una settimana e ha ancora qualche giorno per raccogliere la cifra necessaria per provare a riacquistare la sua casa di Monza, alla quale è molto affezionato. Così, dalle pagine di Libero, ha lanciato un nuovo appello: “Ho sette giorni per trovare 200mila euro“. ...

Oroscopo della setTIMana fino al 23 giugno : Bilancia innamorata : L'Oroscopo della prossima settimana, dal 17 al 23 giugno 2019, annuncia giornate interessanti per l'Ariete e la Bilancia, fortunati in amore e accomunati dall'influenza positiva delle stelle. Occasioni da non perdere per il segno del Sagittario, mentre i Pesci riusciranno a far valere le loro idee. Di seguito le previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Oroscopo dal 17 al 23 giugno: primi sei segni Ariete: se ci sono degli impegni lavorativi ...

L'oroscopo del fine setTIMana dal 14 al 16 giugno : Bilancia vivace - Capricorno fortunato : Le previsioni astrologiche del weekend indicano un percorso da seguire per raggiungere la felicità. Di seguito L'oroscopo del fine settimana dedicato a ciascun segno zodiacale. Oroscopo del weekend Ariete: più sereni e fortunati venerdì e sabato rispetto a domenica, potrete approfondire i rapporti amorosi con maggiore slancio usufruendo di una congiunzione Giove-Luna molto fortunata. Domenica una Luna in quadratura vi renderà insicuri e ...

“Non fate diete senza controllo medico” : Laura Pausini lancia un appello dopo essere caduta ‘vitTIMa’ di una truffa : Le diete fatte con ‘pozioni miracolose’ o ‘polverine magiche’ che si trasformano in beveroni sono ormai all’ordine del giorno e vengono pubblicizzate soprattutto online. Spesso, però, si rivelano delle vere e proprie truffe, o comunque diete inutili se non dannose, messe a punto nei confronti di ignari consumatori. La verità, quando si parla di alimentazione e nutrizione è solo una: per seguire una qualsiasi dieta ...

Viareggio - gattina lanciata dal balcone l'ulTIMo giorno di scuola : Viareggio, gattina lanciata dal balcone l'ultimo giorno di scuola Alice, questo il nome della mascotte della scuola, è stata trovata in giardino tramortita. "Chi sa, parli", scrive il collegio docenti dell'istituto Piaggia su Facebook. E ammonisce: quello che sembra un gioco scriteriato, si configura a tutti gli effetti ...

Oroscopo setTIMana dal 17 al 23 giugno : Leone sicuro - Bilancia fortunata : La settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno sarà molto equilibrata per il Sagittario, mentre l'Acquario avrà qualche problema in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in questi giorni dovrete cercare di non stressarvi troppo con i problemi lavorativi. Se avete questioni da risolvere è meglio che rimandiate in un secondo momento. Prestate maggiore attenzione alla vostra situazione ...

Viareggio - gatta lanciata dal secondo piano di una scuola nell’ulTIMo giorno di lezione : È diventata ormai un’usanza ben radicata: l’ultimo giorno di scuola viene salutato in tutta Italia dagli studenti con scherzi e gesti goliardici. Tuttavia sempre più spesso i ragazzi arrivano ad oltrepassare i limiti, fino a danneggiare cose o persone, con veri e propri atti di vandalismo, andando ben al di là dei classici gavettoni al termine delle lezioni. Se la vicenda più grave è stata senza dubbio la tragedia di Como, dove un ragazzo di 15 ...