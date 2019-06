Temptation 6 | dovrebbero essere Jessica e Andrea a lasciare subito il reality

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Mancano poche ore alla prima puntata diIsland: il portale Witty Tv ha pubblicato un video contenente alcune anticipazioni di quello che il pubblico vedrà stasera su Canale 5. Stando a quello che si percepisce guardando queste immaginiBattistello eFilomena ailad appena 4 ore dal loro ingresso nei villaggi. Come ha anticipato Maria De Filippi in radio una delle coppie del cast ha abbandonato la trasmissione dopo pochissimo tempo perché il fidanzato ha chiesto il falò di confronto immediato a causa della "cotta" che la sua dolce metà di sarebbe presa per un single. Prime anticipazioni sul debutto diAlle 21:10 di lunedì 24 giugno ci sarà il ritorno in Tv di uno dei programmi più amati dal pubblico:Island. A poche ore dalla prima puntata della sesta edizione, Witty Tv ha reso pubblico un filmato ...

Wannabesciampi : RT @Yearning_Julia: temptation dovrebbero darlo nei bar tipo le partite comunque - alfrediamandis : RT @Yearning_Julia: temptation dovrebbero darlo nei bar tipo le partite comunque - Yearning_Julia : temptation dovrebbero darlo nei bar tipo le partite comunque -