Scandalo Csm | Lotti | “Non mettevo bocca sulle nomine nelle Procure”

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : “E’ vero che Lotti dopo lo Scandalo Csm si è autosospeso dal Pd?” : E’ vero che Luca Lotti dopo lo scandalo del Csm e della Magistratura si è autosospeso da ogni attività con il Partito Democratico? E’ vero, come dice Salvini, che la miglior cura per l’economia italiana è quella di Trump? E’ vero come dice Renzi, rispondendo a Mario Monti, che il suo governo aveva addirittura ottenuto una crescita del Pil dell’1,8%, mentre oggi siamo al disastro, alla catastrofe e ...

Scandalo Csm - il pg della Cassazione chiede sospensione Palamara : Scandalo Csm, il pg della Cassazione chiede sospensione Palamara Sulla richiesta si pronuncerà la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il 2 luglio prossimo Parole chiave:

Sondaggi politici Noto : Scandalo Csm - cala la fiducia degli italiani nella magistratura : Sondaggi politici Noto: scandalo Csm, cala la fiducia degli italiani nella magistratura Fare presto e fare bene. Lo scandalo Csm che ha sconquassato la magistratura obbliga ad un repentino cambio di rotta e di regole. Sondaggi politici Noto: scandalo Csm, le mosse di Mattarella e Bonafede Il primo lo gestirà personalmente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che presiederà un plenum straordinario per il 21 giugno convocato ...

“Ora basta ipocrisie : lo Scandalo al Csm non è un problema di mele marce” : Roma. “Finalmente è emersa alla luce del sole l’evidenza incontestabile di questa grande stortura che sono le correnti della magistratura”, dice Claudio Martelli, che fu ministro della Giustizia dal 1991 al 1993, gli anni spaventosi di Mani pulite e delle stragi di mafia, gli anni in cui lui – da mi

Luca Lotti si è “autosospeso” dal PD per il suo coinvolgimento nello Scandalo al CSM : L’ex ministro dello Sport Luca Lotti ha detto di essersi “autosospeso” dal Partito Democratico a causa del suo coinvolgimento nello scandalo al Consiglio Superiore della Magistratura di cui si è parlato nelle ultime settimane. Lo scandalo è nato a partire

Scandalo Procure - il presidente Sergio Mattarella convoca le elezioni del Csm : Un primo passo per "voltare pagina" e restituire alla magistratura "il prestigio e la fiducia che le note vicende hanno incrinato". Sergio Mattarella ha indetto elezioni suppletive per i due componenti del Csm che si sono dimessi dopo lo Scandalo sulle nomine delle Procure. Il presidente della Repu

Matteo Renzi sullo Scandalo Csm : "Su Lotti festival dell'ipocrisia solo per attaccarlo" : Sulla vicenda del Csm “dico no al festival dell’ipocrisia solo per attaccare Luca Lotti”. Così Matteo Renzi dal palco di RepIdee a Bologna. “Condivido ciò che ha detto Zingaretti dal punto di vista politico, sulla linea del Pd, ma questo meccanismo non l’ha inventato Luca Lotti, c’è sempre stato”.Renzi prosegue: “A me non piace e sono pronto a depositare una legge che dice ...

Scandalo Csm - parla Franco Roberti : 'Governo Renzi tentò di pilotare cariche' : Sono dichiarazioni abbastanza pesanti quelle di Franco Roberti, ex magistrato dell'Antimafia ed Eurodeputato del Partito Democratico, il quale nella giornata del 5 giugno scorso ha pubblicato un post sui social network, precisamente su Facebook, nel quale parla di alcune responsabilità che i dem avrebbero avuto nelle nomine dei magistrati. Il Governo Renzi, secondo la teoria di Roberti, avrebbe avuto delle responsabilità di non poco conto, ...

Cos'è lo Scandalo Csm : ovvero l'influenza della politica sulle procure (e viceversa) : Se fino a prima del caso Palamara il Csm non era mai stato coinvolto in vicende giudiziarie, oggi invece il consiglio...

Scandalo Csm - Magistratura indipendente attacca : 'Calunnia il paragone con la P2' : In questi giorni il nostro Paese è sconvolto da uno Scandalo che non ha precedenti all'interno degli organi di giustizia italiani. Infatti è ormai ben nota la vicenda che ruota attorno a Luca Palamara, pubblico ministero ed ex consigliere della Magistratura e sempre ex presidente dell'Associazione italiana magistrati. Secondo le accuse a carico degli indagati finiti al centro dello Scandalo, c'era una vera e propria cordata che pilotava le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Giugno : Ma lo sapete che il caso csm è targato pd?. Dietro lo Scandalo toghe sporche 4 giudici sospesi per contatti con i dem Lotti e Ferri : toghe sporche Il Pd fa lo gnorri su Lotti, ma Roberti picchia duro L’ex procuratore chiede ai Dem la “condanna” dei loro esponenti coinvolti e rimane isolato nel partito. Il segretario resta prudente – trame csm di Wanda Marra La nuova Pd2 di Marco Travaglio Apprendiamo sgomenti che lo scandalo che investe il Csm è “come quello della P2”. Parola di Giuseppe Cascini, leader della corrente progressista Area, che ringrazia il ...