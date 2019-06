ilsole24ore

(Di lunedì 24 giugno 2019) Vi contatto in merito a quanto accaduto alla mia famiglia con la banca tedesca N26. Nel 2018 io e mio figlio abbiamo aperto due conti correnti con...

vdangerio : RT @Plus24Risparmio: N26 chiude il conto a due clienti e per il rimborso servono sei mesi - fisco24_info : N26 chiude il conto a due clienti e per il rimborso servono sei mesi: Vi contatto in merito a quanto accaduto alla… - Plus24Risparmio : N26 chiude il conto a due clienti e per il rimborso servono sei mesi -