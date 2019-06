Meteo, in arrivo ondata di caldo tra le più intense degli ultimi dieci anni (Di lunedì 24 giugno 2019) Nella seconda parte della settimana temperature record in tutta Italia. Attesi picchi di 37-40 gradi in città come Torino, Asti, Vercelli, Novara, Aosta, Pavia, Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Rovigo, Firenze, Lucca, Grosseto, Roma, Frosinone, Rieti, Sassari, Oristano. (Di lunedì 24 giugno 2019) Nella seconda parte della settimana temperature record in tutta Italia. Attesi picchi di 37-40 gradi in città come Torino, Asti, Vercelli, Novara, Aosta, Pavia, Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Rovigo, Firenze, Lucca, Grosseto, Roma, Frosinone, Rieti, Sassari, Oristano.

Gli esperti non usano mezzi termini: sarà una delle più intense ondate di caldo degli ultimi dieci anni quella che si appresta ad investire nei prossimi giorni tutta l'Europa centro occidentale. L’espansione verso nord dell’anticiclone Africano spingerà tra giovedì e sabato una massa d’aria molto calda fino a latitudini inusuali, raggiungendo persino la Gran Bretagna e il Mare del Nord. In molti Paesi, soprattutto in Spagna centro-orientale Francia, Belgio, Svizzera, Germania meridionale e Inghilterra, si potrebbero stabilire nuovi record di temperatura per il periodo. In Italia l’ondata di calore si farà sentire già a partire da oggi in Sardegna, per poi estendersi velocemente nei prossimi giorni alle nostre regioni settentrionali con punte di 40 gradi. Tra giovedì e venerdì il caldo si intensificherà anche al Centro.