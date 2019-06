Lecce | 30 arresti per mafia

Mafia - 30 arresti a Lecce. Indagato per concorso esterno il sindaco di Scorrano : I Carabinieri di Lecce stanno eseguendo 30 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti indagati per associazione di tipo mafioso. Il sindaco di Scorrano, Guido Nicola Stefanelli, è Indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Tra gli arrestati anche un pregiudicato elemento di spicco della Sacra corona unita.

Lecce - sgominato clan emergente : 30 arresti per mafia. Indagato per concorso esterno anche il sindaco di Scorrano : Con 30 persone arrestate e altre 37 indagate a piede libero, i carabinieri del Comando provinciale di Lecce hanno sgominato un clan mafioso emergente attivo nel Salento, in particolare nei comuni intorno a Maglie, ma con ramificazioni e contatti anche con altri influenti gruppi mafiosi della Sacra Corona Unita. Tra gli indagati c’è anche il sindaco di Scorrano, Guida Nicola Stefanelli, eletto nel 2017 con la lista civica “La svolta ...

