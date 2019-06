La strategia di Lvmh per combattere la contraffazione

gqitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) La lotta allapassa anche – o forse soprattutto – attraverso la tecnologia. Lo sa bene, il gruppo di Louis Vuitton, Fendi, Dior e Bulgari, che in collaborazione con Microsoft e ConsenSys ha deciso di lanciare una piattaforma blockchain battezzata Aura. Obiettivo: garantire la tracciabilità, e dunque l'autenticità, dei suoi prodotti di lusso, questione sempre più centrale con il progressivo fiorire dell'e-commerce. Attraverso Aura negozianti e clienti avranno la possibilità di viaggiare a ritroso nella storia del prodotto. Il database darà infatti conto non solo di ogni passaggio commerciale della borsa, dell'accessorio o del profumo in questione, ma anche delle materie prime utilizzate, dei processi produttivi e delle politiche di responsabilità sociale e ambientale del marchio, che resteranno consultabili da chiunque in ogni parte del mondo. Louis Vuitton : ...