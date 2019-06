ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) I pagamenti digitali sono sempre più diffusi,ha deciso di semplificare le operazioni ai suoi clienti ampliando la collaborazione con, uno dei maggiori operatori del settore. Non è una rivoluzione a 360 gradi, perché l’integrazione dicon la piattaforma di pagamentoPay risale al 2018. Finora però l’utente poteva fare acquisti solo per un numero limitato di servizi, come ad esempio Gmail, YouTube o il Play Store. Ora la stessa opzione verrà estesa a tutti gli storeche accettano come metodo di pagamentoPay. I modi per vivere una vita senza contanti: la rivoluzione della “cashless society” (che in Italia ancora arranca) In altre parole, si potranno accettare pagamenticonPay in tutti i 24 Paesi (fra cui l’Italia) in cui i clienti possono collegare il ...

Noovyis : Un nuovo post (Google Pay e PayPal alleate per lo shopping online) è stato pubblicato su Playhitmusic - - infoitscienza : Google Pay e PayPal espandono la loro integrazione per gli acquisti online - pcexpander : Google Pay e PayPal espandono la loro integrazione per gli acquisti online #pcexpander #cybernews #cybersecurity -