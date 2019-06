Di Maio contro Di Battista | “non stiamo giocando a risiko”

Manovra - Di Maio contro la Lega"Basta giocare a nascondino" : "Il tema non e' se anticipare o meno" la Manovra "ma cosa ci mettiamo dentro", dice Luigi Di Maio arrivando a Taranto. E aggiunge: "Ho sentito il viceministro Garavaglia dire che non rivela le coperture della flat tax se no Di Maio gliele ruba. Segui su affaritaliani.it

Latina : Di Maio - 'contro sciacalli che attaccano chi difende Paese' : Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Tutta la mia solidarietà al comandante e a tutti i Carabinieri forestali del Parco del Circeo. Oggi sembra che sia avvenuto l’ennesimo atto vigliacco ai danni di chi ogni giorno difende la nostra sicurezza, la nostra terra e i cittadini che ci abitano. Taniche di benzina

Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio insieme contro Luigi Di Maio : contrari a governare con Salvini : Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista sono tornati a vedersi. I due hanno iniziato a riallacciare i rapporti prima ancora del ritorno di Dibba in Italia. Qualcuno vede in tanto attivismo un nascente asse tra Casaleggio e Di Battista, anche se il presidente di Rousseau smentisce che tra i due ci

Paola Nugnes lascia il M5s e accusa Luigi Di Maio : "Controlla ogni aspetto del partito" : Non solo lo scontro violentissimo tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battisa. Il M5s perde pezzi: se ne va infatti la senatrice dissidente Paola Nugnes, l'annuncio arriva in un'intervista al quotidiano comunista il manifesto, dove rivela l'intenzione di affrancarsi dal partito grillino. Nel mirino de

La rabbia di Di Maio contro Di Battista : «Non ho capito dove vuole andare a parare» E Dibba fa asse con Casaleggio : Lo sfogo del leader pentastellato: «Non si devono alimentare scontri che non ci sono, si deve pensare al bene del Paese»

“Fuori campo” di Salvini : «Presto incontro i sindacati al Viminale». E Di Maio : non uso voli di Stato come lui : Ancora tensione tra i due vicepremier dopo lo scontro sul tema delle tasse. Il leghista “fa” il ministro del Lavoro e convoca le parti sociali. Il grillino parla ai suoi e risponde a chi lo critica per le poca presenza nelle piazze: «Se facessi come Salvini ucciderei il M5S»

Luigi Zanda (Pd) deposita richiesta risarcimento danni contro Luigi Di Maio : “Ha travisato verità” : Il tesoriere del Pd, Luigi Zanda, ha annunciato di aver presentato la richiesta di risarcimento danni nei confronti del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Un'azione che deriva dalle dichiarazioni rilasciate da Di Maio, nel corso della recente campagna elettorale, sulla proposta di legge riguardante gli stipendi dei parlamentari.Continua a leggere

Rai - ok risoluzione M5s contro doppio incarico Foa : Pd a favore - Lega no. Di Maio : “Via la politica da azienda o tagliamo canone” : Maggioranza divisa – dopo il mancato accordo dei giorni scorsi – in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5s contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega. “Serve subito approvare una legge per spezzare il Legame tra la politica e la Rai”, ha detto Luigi Di Maio in ...

WTA Maiorca – Kerber a fatica contro la belga Bonaventure - la tedesca si impone in tre set all’esordio : La tennista tedesca ha bisogno di tre set per accedere al secondo turno del WTA di Maiorca, dove affronterà Maria Sharapova Esordio positivo per Angelique Kerber al Maiorca Open, torneo Wta che si disputa sui campi in erba dell’isola spagnola, appuntamento di avvicinamento a Wimbledon. La tennista tedesca si impone in tre set sulla belga Ysaline Bonaventure che, nonostante provenisse dalle qualificazioni, fa sudare le proverbiali ...

WTA Maiorca – Garcia vince il big match dell’esordio : che fatica contro Azarenka! : Carolina Garcia supera l’esordio complicato nel WTA di Maiorca contro Vika Azarenka: la tennista francese trionfa al terzo set Servono 2 ore e 2 minuti a Caroline Garcia per superare il primo turno del WTA di Maiorca e accedere agli ottavi di finale del torneo spagnolo. La tennista francese, attuale numero 23 del ranking mondiale femminile e sesta testa di serie del torneo iberico, si è imposta al terzo set su Vika Azarenka, vincendo ...

Scontro Di Maio-Di Battista - il vicepremier “è il nostro Massimo D’Alema” : Scontro Di Maio-Di Battista, il vicepremier “è il nostro Massimo D’Alema” Anche se dalle parti dell’esecutivo sembra essere tornato il sereno – grazie alla rinnovata sintonia tra Di Maio e Salvini su temi centrali come la riforma fiscale e l’atteggiamento nei confronti di Bruxelles – nella galassia pentastellata torna lo Scontro tra il capo politico e il suo alter ego. Parliamo di Alessandro Di Battista (ex deputato e ...

Boschi contro Di Maio : 'Una vergogna la riduzione dei contributi Inail' : Maria Elena Boschi in questo periodo occupa grande spazio nelle cronache politiche attuali: in poche ore è passata da un attacco, velato ma non troppo, nei confronti dell'attuale leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti ad uno, maturato su Twitter e molto più diretto, rivolto al governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle. In particolare, l'ex Ministro del governo Renzi ha avuto parole particolarmente dure nei confronti del ...

Natalia Aspesi : “Sono una vecchia strega che fantastica ogni genere di crudeltà contro Salvini e Di Maio” : “Se vincono i 5 Stelle mi sparo“. Così aveva detto la giornalista Natalia Aspesi due anni fa, quando stava appena iniziando la campagna elettorale per le elezioni politiche. Il Movimento ha poi davvero vinto ma lei, fortunatamente, non è stata di parola. Così ora, in un’intervista all’Huffington Post, la storica firma di Repubblica è tornata sull’argomento spiegando come ha cambiato idea in questi anni: “Anziché ...

Salario minimo - scontro tra imprenditori e Di Maio : "9 euro l'ora" ma così saltano i contratti : Secondo la confederazione dei datori di lavoro il rischio è di smontare il sistema dei contratti nazionali, che non regolano...