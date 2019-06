Coppa d’Africa 2019 | orari e programma delle partite di oggi lunedì 24 giugno Come

Mali-Mauritania - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si apre quest’oggi il programma del gruppo E nella fase a gironi della Coppa d’Africa 2019, con una delle due sfide che vedrà fronteggiarsi al Suez Stadium (Egitto) il Mali e la Mauritania. La formazione maliana si presenta alla partita d’esordio con i favori del pronostico forte di una posizione migliore nel ranking FIFA (62 contro 103) e di una maggiore esperienza in questa manifestazione rispetto agli avversari, che si sono ...

Tunisia-Angola - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Entra nel vivo anche il Gruppo E della Coppa d’Africa 2019. Quest’oggi alle ore 19.00, infatti, sarà in campo una delle formazioni più attese della kermesse continentale, ovvero la Tunisia che alle ore 19.00 al New Suez Stadium (impianto da 27.000 spettatori situato nella celebre cittadina dell’omonimo “Stretto”) attende l’Angola per il primo match della sua manifestazione. Chi conquisterà i primi tre punti, ...

Costa d’Avorio-Sudafrica - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Dopo la sfida tra Marocco e Namibia si concluderà questo pomeriggio la prima giornata del gruppo D della Coppa d’Africa 2019, in programma in Egitto in queste settimane. La seconda partita metterà di fronte Costa d’Avorio e Sudafrica, in un incontro già potenzialmente decisivo per il proseguimento della competizione delle due squadre. Il favore del pronostico pende dalla parte degli Elefanti, reduce dalla delusione della mancata qualificazione ...

Coppa d’Africa - esordio ok per l’Algeria : 2-0 al Kenya - in rete Mahrez : Così come il 2-0 del Senegal qualche ora fa, anche l’Algeria regola col più classico dei risultati il Kenya all’esordio in Coppa d’Africa: 2-0 e primi tre punti in saccoccia. Partita senza storia, che si sblocca dopo la mezz’ora ma che all’intervallo è già chiusa. L’uno-due dell’Algeria è infatti letale e si materializza tra 34′ e 43′: segnano Bounedjah su rigore e il calciatore del ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Algeria-Kenya 2-0. Tutto facile per i Guerrieri del deserto : L’Algeria risponde al successo del Senegal contro la Tanzania per 2-0 e, con lo stesso punteggio, si libera del Kenya nel proprio match d’esordio della Coppa d’Africa 2019. Allo stadio del 30 giugno di Il Cairo, infatti, i Guerrieri del deserto hanno avuto la meglio sulla squadre del CT Migne, come era ampiamente preventivabile, con due gol già nella prima frazione di gioco. Il vantaggio, infatti, è arrivato direttamente su ...

LIVE Algeria-Kenya 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : non è riuscita l’impresa alle Stelle Harambee : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ E’ FINITA! 91′ 3 MINUTI DI RECUPERO! 89′ Arriva l’ultima sostituzione anche per il Kenya: Gonzalez in, Odhiambo out. 88′ Ormai sembra finita, la Nigeria vede il traguardo vicino. 87′ Corner per il Kenya. 86′ I tiri totali sono stati pochi, solo 11, 8 per l’Algeria e 3 per il Kenya. 85′ CINQUE MINUTI PIU’ RECUPERO ALLA ...

LIVE Algeria-Kenya 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : 15' alla fine - ultima chiamata per le Stelle Harambee! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Terzo ed ultimo sostituzione per l’Algeria: Delort in, Bounedjah out. 81′ Le Volpi del Deserto, nonostante la netta superiorità, non hanno praticamente mai avvicinato la porta in questo secondo tempo. 79′ Nell’Algeria va rimarcata la prestazione di Feghouli, che ha amministrato in maniera eccezionale, con tanta lucidità. 78′ Sarà calcio d’angolo ...

LIVE Algeria-Kenya 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : le Stelle Harambee non riescono a trovare il filo della matassa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Il possesso palla vede in forte vantaggio, neanche a dirlo, la Nigeria con il 63%, contro il 37% del Kenya. 64′ Quest’anno la Coppa d’Africa è iniziata più tardi rispetto al solito, per far si che gli atleti musulmani si riprendessero dal ramadan. 62′ Il Kenya sta spendendo tante energie in difesa, l’Algeria sta giocando, giustamente, con il ...

LIVE Algeria-Kenya 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - le Stelle Harambee cercano il miracolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ Brutto fallo ai danni di Bensebaini, che resta a terra per un pestone. 52′ Le Volpi del Deserto hanno ripreso da dove avevano interrotto, a LIVEllo tecnico la superiorità è netta rispetto agli avversari. 50′ L’Algeria nelle ultime undici partite della Coppa d’Africa è riuscita solo una volta a mantenere la porta inviolata, nel 2015. 48′ E’ arrivato ...

LIVE Algeria-Kenya 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Volpi del Deserto dominanti in questi primi minuti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Gran sinistro a giro di Mahrez dalla distanza, la palla ha sfiorato il palo laterale destro. 28′ Prima di questa sfida si è giocato il primo match del Gruppo C, Senegal-Tanzania è finita 2-0. 26′ Belaili cerca di sfondare con un destro a giro molto potente, ma la palla resta centrale, nessun problema per Patrick. 24′ C’è tensione in campo, squadre molto ...

LIVE Algeria-Kenya 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Si inizia - le Stelle Hrambee cercano l’impresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:00 SI inizia! 21:58 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 21:56 Tocca adesso a quello del Kenya. 21:55 Si parte con l’inno nazionale della Nigeria. 21:54 Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo! 21:52 Victor Wanyama è sicuramente il giocatore più importante della rosa kenyana, non a caso in questa stagione ha giocato nel Tottenham, squadra che ha raggiunto la finale di ...

VIDEO Senegal-Tanzania 2-0 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : Keita Balde e Diatta regalano i primi 3 punti ai Leoni : Buona la prima per il Senegal nella Coppa d’Africa 2019. L’esordio dei Leoni della Taranga era contro la non impossibile Tanzania, ed il 2-0 finale con i gol di Keita Balde e Diatta lo conferma. Il Senegal ha sfiorato a ripetizione diversi gol, senza rimpolpare il proprio score. Andiamo, quindi, a rivedere le emozioni e gli highlights di Senegal-Tanzania 2-0. VIDEO: GLI highlights DI ...

Coppa d’Africa - il Senegal non sbaglia : 2-0 alla Tanzania - a segno Keita : Esordio ok per il Senegal in Coppa D’Africa. Tutto facile per una delle favorite del torneo: contro la Tanzania finisce col più classico dei risultati, 2-0. A segno anche l’interista Keita Balde. E’ proprio l’attaccante nerazzurro a sbloccare il match alla mezz’ora. Nella ripresa, poco dopo l’ora di gioco, il raddoppio di Diatta che chiude i conti. Il risultato non cambia più. In classifica, primi tre ...

LIVE Senegal-Tanzania 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : dominio dei Leoni della Teranga - raddoppia Diatta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 81′ Bel contropiede della Tanzania, ma il cross di Mussa è molto fuori misura. 80′ Punizione dal limite dell’area in favore del Senegal, respinta dalla barriera. 79′ Tiro dalla distanza di Diatta, che tuttavia non risulta molto pericoloso. 76′ Problemi fisici per il tanzaniano Abbas. 74′ Esce Keita Balde, autore del primo gol, rilevato da Thioub. 72′ Si distingue ...