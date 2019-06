Christina Aguilera : Sarò la manager dei miei figli (Di lunedì 24 giugno 2019) Da più di 25 anni nel mondo dello spettacolo, la cantante ha deciso di assecondare le inclinazioni artistiche dei suoi due figli che vorrebbero seguire le sue orme professionali. Artista smaliziata che conosce lo showbiz come le sue tasche, la Aguilera è pronta a fare da impresario ai suoi Max e Summer. A 38 anni, con una lunga carriera da star del pop iniziata a soli 13 anni, Christina Aguilera ha detto che sarebbe felice se i suoi figli seguissero le sue orme professionali perché saprebbe come proteggerli e come indirizzarli per il meglio.



Nel corso di un'intervista rilasciata nel programma "Lorraine", la cantante ha rivelato che “il segreto per sopravvivere all'industria musicale è quello di imparare a ignorare le opinioni altrui. Perché quando sei molto giovane, sei circondato da tante persone più grandi di te che vogliono dirti la loro opinione e ti vogliono condizionare su qualsiasi scelta. Sono riuscita a uscirne fuori quando ho cominciato a dire: 'No, questo non è quello che voglio e di cui ho bisogno' ”.



“Sosterrei la loro scelta, non potrei mai criticarli per qualcosa che io ho cominciato a fare fin da piccola e che nel tempo mi ha permesso di regalare loro un'infanzia felice e sicura. Ma non da privilegiati perché io non li ho mai viziati” ha precisato la Aguilera, rivelando che “ormai conosco questo mondo come le mie tasche, non mi sorprende più niente. È da quando avevo sette anni che ne faccio parte, anche se solo quando ho compiuto 13 anni posso dire di aver davvero visto sbocciare la mia carriera. Prima c'è stata la solita infinita trafila di provini finchè non sono arrivata alla Disney. Io so di poter consigliare i miei figli al meglio perché sarei una manager perfetta per loro. Concentrata non sui miei profitti, ma sul loro bene. Non mi curerei affatto dei miei interessi, quanto del permettere a Max e Summer di esprimere tutto il loro potenziale che già riesco a intuire. Sono così incredibilmente creativi!”, ha concluso la cantante.