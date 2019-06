Cane eroe salva una neonata abbandonata tra i cespugli: ha trascinato lì il padrone (Di lunedì 24 giugno 2019) Macho, un Cane Jack Russell terrier, ha trascinato il suo padrone, un pensionato, fino al punto in cui qualcuno aveva abbandonato una bambina appena nata. È accaduto a San Pietroburgo ed è solo grazie al Cane se la piccola è stata portata in tempo in ospedale: per i medici era così debole da non poter neppure piangere. (Di lunedì 24 giugno 2019) Macho, unJack Russell terrier, hail suo, un pensionato, fino al punto in cui qualcuno aveva abbandonato una bambina appena nata. È accaduto a San Pietroburgo ed è solo grazie alse la piccola è stata portata in tempo in ospedale: per i medici era così debole da non poter neppure piangere.

Una bambina appena nata abbandonata tra i cespugli e un cagnolino “eroe” che riesce a portare il suo padrone in quel punto. Arriva dalla Russia, da San Pietroburgo, la storia di una neonata che è stata trovata – appunto grazie a un Jack Russell terrier – appena in tempo per essere salvata. Come riportato dai tabloid britannici, a trovare la piccola è stato un pensionato, che ha appunto raccontato che è grazie al suo cane se è arrivato in quel punto tra i cespugli. Macho, il suo Jack Russell terrier, ha di fatto “tirato” il padrone fino alla neonata, che era avvolta solo in una maglietta. La piccola era troppo debole per piangere e affetta da ipotermia: “Ho sentito il cuore che mi batteva forte quando ho visto il bambino”, ha raccontato il pensionato, che ha aggiunto che la piccola non piangeva ma muoveva ancora le braccia e le gambe. Immediatamente l’uomo ha raccolto la neonata e si è precipitato verso una pattuglia della guardia nazionale russa che aveva visto poco prima nel parco. La piccola così è stata portata in ospedale “appena in tempo per salvarle la vita”, hanno detto i medici.