Arte | alla PoliEgo Design & Art Gallery la personale “Introspezioni” di Lorenzo

RepNa : Tutte le trattative portano alla possibile pArtenza di Lorenzo Insigne : Su Repubblica Napoli la strana estate di Lorenzo Insigne. Le ottime prestazioni in Nazionale gli hanno restituito “serenità e la consapevolezza di poter fare la differenza”, ma resta incerto il suo futuro con il Napoli, scrive il quotidiano. Non si placano, insomma, le voci su una sua ipotetica partenza, anche perché il Napoli non ha accantonato l’idea di un altro attaccante, che potrebbe essere Lozano, in base ...

Maltempo - 65enne ritrovato morto lungo un fiume vicino a Torino. A Milano il Seveso esonda e allaga pArte della città : Forti piogge e grandinate hanno colpito il Nord Italia, in particolar modo Piemonte e Lombardia, dove è scattata l’allerta per esondazioni e rischio frane. Nel Comune di Villarfocchiardo, in provincia di Torino, un 65enne disperso nei boschi a monte della frazione Vignassa è stato ritrovato morto lungo il torrente a monte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. A Milano, invece, il fiume Seveso ha ...

Stop alla vendita di armi all’Arabia Saudita - Moavero ci dica da che pArte sta : Mentre anche il Regno Unito sospende le vendite di armi ai sauditi, da oltre un mese la Farnesina non risponde alla nostra interrogazione0 depositata al Senato con cui abbiamo chiesto di spiegarci perché non abbia ancora provveduto a fare lo stesso con le bombe della Rwm, nel rispetto delle indicazioni date dal presidente Conte, dal vicepremier Di Maio e dal ministro Trenta e del contratto di governo che prevede lo Stop alla vendita di armi a ...

M5S espone un cArtello per Giulio Regeni alla finestra del palazzo del Consiglio regionale in Friuli : Dopo le polemiche per la rimozione dello striscione “Verità per Giulio Regeni” dal palazzo della Regione del Friuli-Venezia Giulia, il Movimento 5 Stelle espone lo stesso cartello agli uffici del Movimento, nel palazzo del Consiglio stesso.La finestra affaccia sulla centrale piazza Oberdan e i consiglieri nell’esporre il cartello hanno spiegato: “Resterà esposto nonostante la decisione del governatore ...

Basket - Champions League 2019-2020 : svelate le pArtecipanti. Sassari e Brindisi alla fase a gironi - Varese nei preliminari : Sono state da poco rivelate le 48 squadre che prenderanno parte all’edizione 2019-2020 della Basketball Champions League, la principale competizione europea sotto l’egida della FIBA. Saranno tre le formazioni impegnate nella competizione vinta pochi mesi fa dalla Segafredo Virtus Bologna, che non sarà tra queste, dato che è ormai destinata ad emigrare in EuroCup. Ci sono la Dinamo Sassari, che domani conoscerà il proprio destino ...

Banche : Toninelli e Zaia a risparmiatori 'noi dalla vostra pArte' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “Noi saremo dalla vostra parte sempre perché voi avete il diritto di avere ciò che vi hanno rubato”. Lo ha ribadito il ministro delle infrastrutture, Danilo Toniunelli, incontrando un gruppo di risparmiatori delle ex Popolari Venete del Coordinamento don Torta a Ponte

Meghan Markle pArteciperà alla nona stagione di Suits? : Nel trailer della nona e ultima stagione di Suits compare, a sorpresa, Meghan Markle e i fans si stanno già chiedendo se la duchessa parteciperà alla serie, oppure comparirà solo in un flashback. Meghan Markle potrebbe tornare a recitare nella nona e ultima stagione di Suits? In queste ore i fans della duchessa di Sussex, ex attrice, stanno cercando di capire se vi sia un fondo di verità nei rumors che stanno circolando senza ...

Formula 1 – Penalità Vettel - anche Raikkonen si schiera dalla pArte di Seb : le parole del finlandese : Kimi Raikkonen breve ma sempre sincero e diretto: il finlandese dell’Alfa Romeo si schiera dalla parte di Sebastian Vettel I piloti della Formula 1 sono pronti per scendere in pista per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del nuovo round della stagione, al Paul Ricard non si fa altro che parlare della Penalità che Sebastian Vettel ha ricevuto durante il Gp del Canada e che ...

Minibot - Cottarelli : “Sono inutili - sto dalla pArte di Tria. A Salvini dico che l’alternativa sono i titoli di Stato” : “Minibot? Non vedo la loro utilità. L’imprenditore è più contento di ricevere euro o Minibot? Ovviamente i primi. L’unico motivo per fare i Minibot è abituare la gente a vedere pezzi di carta che sembrano moneta ma non lo sono. A Salvini dico che l’alternativa ai Minibot è quella che è stata fatta negli ultimi anni: emettere titoli di Stato con cui si pagano i fornitori della pubblica amministrazione. Su questo sto dalla ...

Noipa : guida alla lettura del cedolino dello stipendio - in ogni sua pArte : Come si legge il cedolino dello stipendio Noipa? Il cedolino dello stipendio viene pubblicato regolarmente ogni mese sul portale, e da lì è scaricabile. Il cedolino di giugno 2019 è già visibile. Non tutti sanno bene come consultarlo. I cedolini di Noipa sono divisi in tre pagine. Di seguito, per ogni pagina, spieghiamo i contenuti, così come riportato sul portale ufficiale. Per la guida illustrata Noipa in pdf, potete consultare un altro ...

Motori – Nissan pArteciperà alla kermesse torinese presentando la sua Leaf Nismo RC [GALLERY] : Nissan Leaf Nismo RC fa il suo debutto in Italia alla quinta edizione del Parco Valentino, a Torino dal 19 al 23 giugno, con l’obiettivo di consolidare il ruolo pionieristico di Nissan nell’ambito della mobilità sostenibile. Leaf Nismo RC è l’auto da corsa 100% elettrica, sviluppata da Nismo, acronimo di Nissan Motorsport, coniuga la filosofia Nissan Intelligent Mobility per la sostenibilità e l’evoluzione della mobilità con le performance ...

Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati/ Deianira Marzano dalla sua pArte : Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati dopo lo scontro: 'Mi sento male per le parole che...' ma sui social c'è chi insinua...

Formula 1 – Vettel ripArte dalla Francia : le parole del ferrarista in vista della gara al Paul Ricard : Vettel pronto a lasciarsi alle spalle la delusione di Montreal: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà sicuramente a caccia ...

Lontano da te anticipazioni 23 giugno : Massimo pArte per Siviglia alla ricerca di Candela : Domenica 23 giugno su Canale 5 andrà in onda alle 21:25 la terza puntata di "Lontano da te", la serie italo-spagnola con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. I due attori interpretano, rispettivamente, la ballerina spagnola Candela e l'imprenditore italiano Massimo, due personaggi caratterialmente agli antipodi, ma complementari. Lui serio e controllato, lei frizzante e imprevedibile, incarnano gli opposti che si attraggono, con un dettaglio ...