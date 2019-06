Vox Populi | Rai3 torna a mettere a confronto l’Italia di ieri e di oggi

davidemaggio

(Di domenica 23 giugno 2019) Voxl’appuntamento con Voxin onda da lunedì 24 giugno tutti i giorni alle 20.25 su Rai 3, prima di Un posto al sole, con l’obiettivo di rispondere alla domanda che attraversa la mente di molti italiani: cos’è cambiato realmente negli ultimi 40 anni in Italia? Dalle prime denunce coraggiose di donne che hanno subito violenze sessuali al rapporto di amore-odio nei confronti dell’Unione Europea, passando per diete rigorosamente fallimentari, tasse sempre esose, affitti negati e prove costume non sempre all’altezza, Voxmostrerà i fili solo apparentemente invisibili che uniscono il passato con il presente, attraverso la riproposizione delle interviste agli italiani prese da centinaia di programmi di attualità custoditi negli scrigni delle Teche Rai. Come nella scorsa edizione, tutti coloro che si riconoscano tra gli intervistati e abbiano il ...

