Tennis | Matteo Berrettini in top-20! L’azzurro approfitta della vittoria di Federer su

Tennis - Matteo Berrettini nella top 20 del ranking ATP se… Il romano tiferà Federer contro Goffin : Matteo Berrettini è a un passo dalla top 20 del ranking ATP, il Tennista romano ha scalato la classifica grazie ai risultati eccellenti ottenuti nelle ultime settimane: il trionfo nell’ATP 250 di Stoccarda e la semifinale raggiunta all’ATP 500 di Halle lo hanno proiettato nell’elite di questo sport e ora ha la concreta possibilità di festeggiare un traguardo importante. Il 23enne sarà numero 20 all’inizio della prossima ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Matteo Berrettini esce in semifinale - David Goffin lo batte con merito in due set : Finisce in semifinale il cammino di Matteo Berrettini all’ATP 500 di Halle. Il romano esce sconfitto dalla sfida con il belga David Goffin, vincitore per 7-6(4) 6-3 sull’erba tedesca e ora in attesa di uno tra il padrone di casa putativo, pur essendo svizzero, Roger Federer e il francese Pierre-Hugues Herbert. Berrettini, in base agli altri risultati della settimana, da lunedì potrebbe essere numero 20, 21 o 22 del ranking ATP. ...

Tennis - Matteo Berrettini si cancella dall’ATP Eastbourne : risparmia energie in vista di Wimbledon : Matteo Berrettini si è cancellato dal Torneo ATP 250 di Eastbourne che incomincerà lunedì 24 giugno. L’azzurro, reduce dal trionfo di Stoccarda e qualificato alla semifinale del Torneo di Halle in programma domani, ha deciso di dare forfait per preservare la propria forma fisica in vista di Wimbledon. Il 23enne sta disputando un’ottima stagione sull’erba e sicuramente vorrà essere protagonista nello Slam londinese. Rinuncia ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Matteo Berrettini è la bestia nera di Khachanov - il romano va in semifinale battendo il russo in due set : Matteo Berrettini non si ferma più e vola in semifinale all’ATP 500 di Halle. Il romano, con un match di grande personalità, batte per la seconda settimana consecutiva, e per la terza volta in carriera, il russo Karen Khachanov, attuale numero 9 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6(4). Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva del nostro giocatore, che continua a inseguire i primi venti posti del ranking ATP e affronterà ora uno ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Matteo Berrettini accede ai quarti. Vinto il derby azzurro contro Andreas Seppi : Non si ferma la striscia di vittorie consecutive di Matteo Berrettini. Il Tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Halle, dopo aver sconfitto Andreas Spepi nel derby azzurro del secondo turno. Berrettini si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Ad inizio partita c’è grande equilibrio e Seppi risponde colpo su colpo al connazionale. Nel settimo ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Matteo Berrettini non si ferma più! Batte Nikoloz Basilashvili e nel secondo turno avrà Andreas Seppi : Nell’incontro di primo turno dell’ATP 500 sull’erba tedesca di Halle Matteo Berrettini, numero 22 del mondo e fresco vincitore a Stoccarda sempre sull’erba e sempre in Germania, ha battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 10 minuti il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6 del torneo. Nei primi due turni di servizio è Basilashvili a partire meglio, cedendo solamente un punto, ma Berrettini al quinto game strappa la battuta al ...

Matteo Berrettini - Atp e storia del baby fenomeno del Tennis italiano : C'è un nuovo nome nell’Italia del tennis ed è quello di Matteo Berrettini. In realtà c'è un gruppo di giocatori forti, accomunati dalla crescita mostrata negli ultimi mesi. Portabandiera è Fabio Fognini, vincitore a Montecarlo e attuale numero dieci al mondo, ma dietro di lui è l’intero movimento azzurro a compiere passi da gigante con sette giocatori tra i primi cento in classifica. Chi ...

Tennis - Matteo Berrettini trionfa a Stoccarda : Matteo Berrettini battendo in finale il giovane talento canadese Felix Auger-Aliassime (con il punteggio di 6-4 7-6) si è aggiudicato il torneo di Stoccarda. Il Tennista romano ha conquistato il terzo torneo della sua carriera, il primo sull'erba. Berrettini da lunedì sarà il numero 22 del mondo.Continua a leggere

L’erba di Stoccarda si colora di azzurro! Matteo Berrettini batte Auger-Aliassime : 3° titolo e best ranking per il Tennista romano : Matteo Berrettini si aggiudica la ‘Mercedes Cup’: il tennista italiano batte Felix Auger-Aliassime nella finale di Stoccarda ottenendo il 3° titolo della carriera e migliorando il proprio best ranking Da quest’oggi, l’erba di Stoccarda non è più verde ma azzurra! Matteo Berrettini conclude un torneo strepitoso con un trionfo eccezionale nella finalissima della ‘Mercedes Cup’ contro il talentuoso next-gen ...

Tennis - ATP 250 Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini in trionfo sull’erba tedesca! Auger-Aliassime battuto in due vibranti set : Terzo titolo ATP per Matteo Berrettini nella propria carriera. Il romano porta a casa l’ATP 250 di Stoccarda, battendo in una finale di livello davvero alto il diciottenne canadese Felix Auger-Aliassime, grande speranza anche del Tennis mondiale, con il punteggio di 6-4 7-6(11). Si tratta del secondo titolo su erba nella storia per un giocatore italiano: il precedente, nel 2011, lo conquistò Andreas Seppi a Eastbourne contro il serbo Janko ...

Tennis - ATP 250 Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini vola in finale! Battuto Struff in due set - ora sfiderà Auger-Aliassime : Matteo Berrettini conquista la finale nell’ATP 250 di Stoccarda. Il romano è autore di un’altra ottima prestazione, dopo quelle dei giorni precedenti contro Nick Kyrgios, Karen Khachanov e Denis Kudla, battendo il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 14 minuti. Per l’azzurro si tratta della prima finale sull’erba della carriera sul circuito maggiore, oltre che dell’approdo al ...