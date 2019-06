Spread | i minibot zavorrano i Btp Parola di Goldman Meglio i Bonos

affaritaliani

(Di lunedì 24 giugno 2019) Secondo un report diSachs che Affaritaliani ha potuto visionare, lo scenario macroeconomico e le tensioni politiche restano tra i motivi che inducono alla prudenza sui titoli di stato italiani. Le parole di Draghi sulla possibile riapertura del QE hanno solo compensato le incertezze suscitate da proposte come quella dei mini-Bot, uno strumento che ai banchieri centrali europei non piace, ma che non sembra convincere neppure gli investitori. Tanto che il consiglio diSachs per chi cerca un rendimento adeguato rispetto al rischio è di guardare ai titoli di Spagna e Portogallo. Che pur conben inferiori a quello dei titoli italiani continuano a correre di più sui mercati pure in giornate come quella odierna, positiva per tutti gli emittenti del Sud Europa Segui su affaritaliani.it

