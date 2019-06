Roma | bus in fiamme nella notte | un uomo ripreso dalla telecamere Atac appicca il fuoco e

Rave abusivo alla Sapienza - morto il giovane che ha scavalcato i cancelli : Bufera sull'ateneo Romano : ROMA - È morto Francesco Ginese il giovane di 25 anni che venerdì sera si è ferito in maniera gRave all'arteria femorale, mentre tentava di scavalcare il muro di cinta...

Rave abusivo alla Sapienza - morto il giovane che ha scavalcato i cancelli. Bufera sull'ateneo Romano : È morto Francesco Ginese il giovane di 25 anni che venerdì sera si è ferito in maniera gRave all'arteria femorale, mentre tentava di scavalcare il muro di cinta...

Due autobus in fiamme a Roma : uno in strada - l'altro incendiato da un uomo in rimessa : Ancora autobus in fiamme a Roma, nelle ultime ore è toccato a due mezzi. Il primo bus è andato a fuoco nella notte nella rimessa Atac di via Candoni. Sul posto i carabinieri della stazione Torrino Nord che indagano sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il bus si trovava nella rimessa per una riparazione. Da chiarire le cause del rogo. Al momento non sarebbero state trovate tracce riconducibili a un gesto doloso. Non si ...

Roma - due bus in fiamme : nessun ferito. FOTO : Roma, due bus in fiamme: nessun ferito. FOTO Sul primo l'incendio è divampato nella notte mentre si trovava nella rimessa di via Candoni. Per Atac è stato un uomo ad appicare le fiamme. Il secondo caso in mattinata in via Carmelo Bene, una vettura in servizio della linea 80 Parole chiave: ...

L’azienda del trasporto pubblico di Roma restituirà i 70 autobus noleggiati da Tel Aviv e mai utilizzati : ATAC, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, ha fatto sapere che restituirà 70 pullman che aveva noleggiato da Tel Aviv, in Israele, per rinfoltire il numero di mezzi a propria disposizione. Secondo diversi quotidiani, ATAC si sarebbe accorta

Roma a piedi - corse in fumo : Atac - ripescati i bus d?annata : Il pieghevole elettorale del 2016 ? che assicurava «un servizio di trasporto pubblico efficiente, con un numero di corse che possano soddisfare le esigenze dei cittadini» ?...

Roma a piedi - corse in fumo : Atac - corse crollate - riecco i bus d?annata : Il pieghevole elettorale del 2016 ? che assicurava «un servizio di trasporto pubblico efficiente, con un numero di corse che possano soddisfare le esigenze dei cittadini» ?...

Roma - appuntamento con #ViaLibera per pedoni e bici : strade chiuse e bus deviati : Domenica a spasso nelle strade del centro di Roma, che sono diventate “ciclopedonali” per l’iniziativa #ViaLibera che ha interessato il centro storico della capitale con l’apprezzamento di turisti, salutisti e amanti dello sport che hanno potuto apprezzare le bellezze del centro capitolino libero dal traffico e dallo smog. L'articolo Roma, appuntamento con #ViaLibera per pedoni e bici: strade chiuse e bus deviati sembra ...

Calciomercato Serie A - il punto : rebus portieri tra Roma e Milan - Inter scatenata - il Parma ci prova : Il Calciomercato non è ancora entrato nella sua fase calda, eppure già in tante si stanno muovendo o stanno comunque sondando il terreno in attesa di affondare il colpo. L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto ...

Truffe Romantiche/ C'è la mafia nigeriana : tra i maggiori business - Chi l'ha visto - : Truffe romantiche, continua l'inchiesta di Chi l'ha visto: aumentano le segnalazioni di foto rubate. Dietro c'è l'ombra della mafia nigeriana.

Inaugurata nuova linea bus tra stazione Termini e Fiera di Roma : Roma – Si inaugura la nuova linea bus di collegamento diretto tra la stazione Termini e Fiera Roma, grazie alla partnership con Sit (Societa’ italiana trasporti) e Carrani Bus. Il servizio di linea – attivato per ora nelle giornate in cui si svolgono in Fiera manifestazioni, eventi e concorsi – collega per la prima volta direttamente il centro della citta’ con Fiera Roma. Un servizio da molte parti auspicato, che ...

Non vogliono pagare biglietto bus per Roma e ne ritardano partenza : 2 denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, durante un servizio di controllo delle aree di transito dell’aeroscalo, hanno denunciato in stato di liberta’ due donne dell’est Europa, poiche’ al terminal bus degli arrivi internazionali non hanno voluto pagare il biglietto della linea Cotral che le avrebbe portate a Roma. In particolare le due straniere, operaie residenti in Italia da molti anni, si sono ...

Raffaele Marra - procura di Roma chiede condanna a due anni per abuso d’ufficio : Il pm di Roma Francesco Dall’Olio ha chiesto di condannare a 2 anni di reclusione l’ex capo del personale in Campidoglio Raffaele Marra, accusato di abuso d’ufficio in merito alla nomina di suo fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Comune. Per la stessa vicenda, lo scorso 10 novembre la sindaca Virginia Raggi è stata assolta dall’accusa di falso. Per la procura Marra ebbe un ruolo “assolutamente attivo” mentre ...

Roma - autista del bus Atac tenta di investire un pedone : Alcune settimane fa, a Roma, un autista Atac, del bus di linea 786, ha tentato di investire un pedone. L'episodio, è stato tempestivamente ripreso da un residente, il quale ha assistito alla scena dal suo balcone. Le immagini hanno fatto il giro del web, divenendo virali su Facebook - per poi essere rimosse in poco tempo. Le dinamiche dell'accaduto non sono ben chiare, ma sembra che alla base del gesto commesso dall'autista, vi sia un'accesa ...