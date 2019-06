(Di domenica 23 giugno 2019) I fatti sono avvenuti ieri, 22 giugno, a Saffron Walden, cittadina della contea dell'Essex, in Inghilterra. In una giornata in cui la temperatura esterna segnava 25° C, all'interno dell'abitacolo chiuso di una macchina si potevano raggiungere i 47°C, spiega Child Safety Europe.