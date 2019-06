Praga, proteste contro il premier

Centinaia di migliaia di persone, 250mila per gli organizzatori, in piazza aper chiedere le dimissioni delBabis accusato di frode, e a favore di una giustizia indipendente. I dimostranti hanno sfilato con le bandiere dell'Ue e della Repubblica Ceca e con striscionil'establishment. "Siamo qui per difendere la democrazia" dicono i manifestanti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sostituzione del ministro della Giustizia con un uomo vicino al presidente Zeman.(Di domenica 23 giugno 2019)