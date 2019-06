Ognuno stia al proprio posto | non stiamo giocando a Risiko | dice Di Maio ai

agi

(Di domenica 23 giugno 2019) "Non mi interessa se in buona fede o in mala fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il MoVimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la capacità del Movimento di orientare le scelte di Governo". Lo scrive il vicepremier e capo politico dei 5 Stelle, Luigi Di, intervenendo sulle recenti polemiche interne al movimento. E aggiunge: "Quimo lavorando per il Paese, e questo non lo posso permettere. Abbiamo tutti una grande responsabilità. Sentiamola". Il riferimento sembra diretto alle recenti uscite di Alessandro Di Battista, con cui il leader Cinquestelle è entrato in rotta di collisione. "mo governando la Nazione Italia, nonmo. Si rimettano i carriarmatini nella scatola eporti avanti il ruolo che è chiamato ad assolvere nella società: ministro, parlamentare, attivista, cittadino". Parole chiare e ...

