Il Gran Premio di Francia di Formula 1 in TV o in streaming

MiGranti - il premio Nobel Shirin Ebadi : “Grazie a Italia che accoglie. Sbagliano politici che non vedono bene stranieri” : “Grazie all’Italia che accoglie”. È questo il messaggio che Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace del 2003, ha voluto lanciare a margine del Festival del Lavoro di Milano. “Alcuni politici non vedono bene i Migranti, ma Sbagliano. Se si accettano i Migranti insegnandoli un mestiere, possono diventare utili per il paese, ma ignorandoli rischiano di diventare un problema”. Migranti, Salvini: “Sea Watch al largo di ...

Formula 1 - Gran Premio di Francia : come vederlo in Tv e in Streaming : Ottavo appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle prove libere, alla pole position e infine alla gara di domenica.

È stata respinta la richiesta della Ferrari di cancellare la penalità data a Vettel nel Gran Premio del Canada : I commissari della Formula 1 hanno respinto la richiesta presentata dalla Ferrari per la cancellazione della penalità di 5 secondi data al pilota tedesco Sebastian Vettel nel corso del Gran Premio del Canada, corso due settimane fa a Montreal. Vettel

MiGranti : Afd candida Salvini al premio Nobel per la pace : La vice capogruppo di Alternative fur Deutschland (Afd) al Bundestag, Beatrix von Storch, ha candidato Matteo Salvini al premio Nobel per la pace. “Come ministro dell'Interno italiano ha dato un grande contributo alla sicurezza e alla stabilità dell'Europa”, sostiene la politica tedesca in una nota. “Con la chiusura delle frontiere italiane - aggiunge - ha fermato con successo l'immigrazione clandestina verso l'Europa e l'industria dei ...

Vettel e Leclerc fiduciosi verso il Gran Premio di Francia : In Francia con ottimismo. La Formula Uno torna in pista nel weekend con la 60esima edizione del Gp transalpino, ospitata anche dal circuito Ricard

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna della MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, ha vinto il Gran Premio di Catalogna della MotoGP, che si è corso sul circuito di Montmelò. Il francese Quartararo su Yamaha è arrivato secondo, seguito dall’italiano Petrucci su una Ducati. L’italiano Iannone è

MotoGp - Gran Premio di Catalunya/ Il punto di Graziano Rossi : Graziano Rossi analizza l'andamento delle prove del Gran Premio di Catalunya e si proietta sulla gara di oggi. Tra Marquez, Valentino e...

Equitazione - Global Champions Tour Stoccolma 2019 : nel Gran Premio individuale vince Peder Fredricson - decimo Lorenzo De Luca : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Stoccolma del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, giunge 22° Lorenzo De Luca su Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos, con 4 penalità in 68″16, mentre si ritira Alberto Zorzi su Cinsey. Vittoria per l’egiziano Nayel Nassar su Lucifer V, che chiude con un netto in 67″53, con un risicato margine sullo svedese Henrik von Eckermann su ...

MotoGp - dove vedere il Gran Premio di Catalunya in Tv : Siamo ormai vicini al giro di boa di questa stagione del Motomondiale e ogni punto perso o conquistato diventa ancora più importante. A guidare la classifica, tanto per cambiare, è ancora una volta Marc Marquez, desideroso di conquistare il sesto titolo della sua carriera nella classe regina, ma gli avversari pronti a metterlo di difficoltà, […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Catalunya in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

Moto GP - Gran Premio di Catalogna 2019 : come vederlo in Tv e in Streaming : Settimo appuntamento con il Motomondiale 2019. Dall'Italia alla Spagna per un'altra emozionante gara.

MotoGp - il circus sbarca in Catalogna : 10 cose da sapere sul Gran Premio di Barcellona : Il tracciato situato a 20km dalla città di Barcellona nel corso degli anni ha regalato Grandi soddisfazioni alla Rossa di Borgo Panigale Il tracciato alle porte di Barcellona nel corso degli anni ha regalato Grandi soddisfazioni alla Casa di Borgo Panigale, che vi ha colto la sua prima, storica vittoria in MotoGp nel 2003 con Loris Capirossi ma anche conquistato successi in tempi più recenti con Andrea Dovizioso (2017) e Jorge Lorenzo ...

Formula1 : Gran Premio del Canada vince Hamilton : primo Vettel : Formula 1: Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Canada, settima tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. primo Vettel, terzo Leclerc

