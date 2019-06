Danimarca - Serbia | ultima partita fase a gironi Europei Under 21 | dove vederla in TV e

Danimarca-Serbia - Europei Under21 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Ultima giornata di gare nel gruppo B degli Europei di calcio Under21 2019, dove la Danimarca può ancora sperare nel passaggio del turno, in caso di vittoria contro la Serbia del neo-bomber del Real Madrid Luka Jovic, che vorrà chiudere in bellezza dopo la scoppola per 6-1 subita per mano della Germania. La sfida si svolgerà quest’oggi, 23 giugno 2019, alle ore 21, e sarà visibile in chiaro in tv su Rai 2, ma anche in streaming sulla ...

Pronostico Danimarca-Serbia - Europeo Under 21 - 23-6-2019 : Pronostico Danimarca-Serbia, Girone B Europeo Under 21, domenica 23 giugno 2019Pronostico//Under 21//Girone B – Questa gara ha senso soltanto per la Danimarca, riscattatasi dal ko dell’esordio contro la Germania rifilando lo stesso risultato all’Austria, che può soltanto mangiarsi le mani dopo aver sbagliato un rigore sull’1-1. La Serbia ha già invece fatto i bagagli e salutato tutti, dopo aver offerto due prestazioni a dir poco ...

Calcio - Europei under 21 2019 : in campo il Girone B. Spazio a Danimarca-Austria e Germania-Serbia : Seconda giornata che, come abbiamo visto ieri con il raggruppamento A, quello nel quale è impegnata l’Italia, può risultare già decisiva per quanto riguarda gli Europei under 21 di Calcio. Scendono in campo oggi, ai soliti orari (18.30 e 21.00), le compagini che formano il Girone B. Andiamo a scoprire ciò che ci aspetta e quali verdetti saranno emessi. La Germania è la detentrice del titolo e una delle grandi favorite alla vittoria finale. ...