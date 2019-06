Varenne va in pensione e i suoi 2000 figli lo omaggiano

vanityfair

(Di sabato 22 giugno 2019) Ha duemilasparsi per il mondo e una bacheca che brilla di trofei e coppe, il cavallo che sussurrava agli uomini, il trottatore più forte di tutti i tempi, una leggenda su quattro zampe, una star da poster, trasmissione televisiva, apertura di telegiornale. Il divotira giù la serranda, toglie virtualmente gli zoccoli e infila le infradito. Finisce la leggenda di un campione che seppe unire forza, bellezza, intelligenza.va in, all’Equicenter di Inverno e Monteleone, centro d’eccellenza nel basso pavese. E’ la fine di una storia straordinaria, cominciata a Copparo, in provincia di Ferrara, nell’allevamento di Zenzalino, dovenasce nel maggio del 1995. E’ stato chiamato così perchéè il nome della strada parigina dove all’epoca aveva la sede l’ambasciata italiana. Il «Capitano» – come è soprannominato – è stato un mito, come ...

