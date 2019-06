Uccide figlia di 2 anni con coltellata

Cremona - Uccide a coltellate la figlia di due anni poi cerca di togliersi la vita. “Rabbia per la separazione” : Ha ucciso a coltellate la figlia di soli due anni. Poi ha tentato di togliersi la vita. È successo sabato pomeriggio a Cremona dove un uomo che lavora come operaio in una fabbrica ha commesso il delitto motivandolo con la rabbia per la separazione. Il 36enne ivoriano si era infatti da poco separato dalla moglie, con la quale viveva in un’altra abitazione assieme alla figlia. Solo un mese fa si era trasferito al civico 4 di via Massarotti, ...

Cremona - padre Uccide la figlia di 2 anni e tenta il suicidio : era sconvolto dalla separazione : Una bimba di 2 anni è stata uccisa a coltellate: accanto al corpicino della piccola il papà ferito da un fendente. La piccola di due anni è stata trovata uccisa a coltellate in...

Cremona - sconvolto dalla separazione : Uccide a coltellate la figlia di 2 anni e tenta il suicidio : Una bambina di due anni è stata trovata uccisa a coltellate in un'abitazione di Cremona. Ormai appare chiara la dinamica: la piccola sarebbe stata uccisa dal papà orginario della...

Cremona - ivoriano Uccide la figlia di due anni a coltellate : Orrore a Cremona, dove una bambina di due anni è stata ammazzata a coltellate, probabilmente da suo padre, trovato ferito al ventre al suo fianco. Il corpo della piccola è stato rinvenuto in un'abitazione di via Massarotti 4. Quando sono intervenuti i carabinieri, accanto alla bimba c'era il padre,

Torino - incidente in cortile : mamma investe la figlia con l'auto e la Uccide : Una terribile tragedia familiare si è verificata questa mattina a Villarbasse, in provincia di Torino, dove una donna di nazionalità rumena ha accidentalmente investito sua figlia, che non aveva nemmeno 2 anni, Emilia Pavel, nel cortile di casa mentre faceva retromarcia con la sua automobile, una Dacia Logan station wagon. Secondo quanto riporta la stampa locale, la bambina era tenuta dalla nonna, ed entrambe erano probabilmente in attesa di ...

Torino - madre investe e Uccide la figlia di un anno : “Stava facendo retromarcia” : Una bambina di poco più di un anno è morta investita da un’auto guidata dalla madre nel cortile di casa, a Villarbasse, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, la donna avrebbe investito la figlia in retromarcia. La bambina era con la nonna e molto probabilmente all’improvviso si è staccata per andare dietro la ...

Andava sorvegliata a vista! 16enne figlia di un medico e un professore si Uccide : Una ragazza di soli 16 anni si è tolta la vita in una comunità terapeutica di Andria, qualche chilometro a nord della sua città, Lecce, per motivi che restano ancora sconosciuti. Secondo i media locali, la giovane era figlia di due professionisti nella zona, un medico e un professore. Su esposto degli stessi familiari, la Procura di Trani ha aperto un'inchiesta per capire se la tragedia poteva essere evitata. “La ragazza – dice l'avvocato ...

Sudanese pesta compagna e minaccia di Uccidere la figlia - fermato : Federico Garau Al culmine di una lite con la donna, lo straniero l'ha aggredita e ferita in modo serio, poi ha tentato di lanciare la figlia di 4 mesi dal balcone: provvidenziale l'intervento dei carabinieri, supportati dai vigili del fuoco Prima ha aggredito la compagna, poi, al culmine del raptus di follia, ha minacciato di uccidere la figlia il 35enne Sudanese tratto in arresto stamani a Ceraso, in provincia di Salerno. Secondo ...

Sudanese pesta compagna e minaccia di Uccidere la figlia - fermato : Al culmine di una lite con la donna, lo straniero l'ha aggredita e ferita in modo serio, poi ha tentato di lanciare la figlia di 4 mesi dal balcone: provvidenziale l'intervento dei carabinieri, supportati dai vigili del fuoco Federico Garau ? Luoghi: Salerno

Napoli - musica troppo alta : 83enne Uccide il barista/ Feriti anche figlia e genero : In provincia di Napoli, un 83enne ha ucciso il titolare di un bar perché la musica era troppo alta. Feriti anche il genero e la figlia

Palma Campania. Ottantenne Uccide Giuseppe Di Francesco e ferisce figlia e genero della vittima : Un omicidio ha scosso Palma Campania. Autore del delitto un uomo di 83 anni che, infastidito dalla musica, è sceso

Palermo - irrompe in negozio taglia le vene e Uccide la moglie commessa : grave la figlia - uomo barricato : uccide in negozio la moglie, ferisce la figlia e si barrica nel locale prima di essere fermato. Terrore in un negozio nel Palermitano, dove un uomo ha fatto irruzione uccidendo la moglie...

Palermo - irrompe in negozio e Uccide la moglie commessa : grave la figlia - uomo barricato : uccide in negozio la moglie, ferisce la figlia e si barrica nel locale prima di essere fermato. Terrore in un negozio nel Palermitano, dove un uomo ha fatto irruzione uccidendo la moglie...

Palermo - Uccide la moglie e ferisce la figlia : arrestato : Un uomo ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature in Corso Italia a Carini, ed è rimasto barricato nell’esercizio commerciale. L’assassino avrebbe anche ferito la figlia.I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta e i carabinieri l’hanno bloccato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la figlia all’ospedale Cervello. Per la moglie non c’è stato nulla da fare.