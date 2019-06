Temporali intensi al Nord | Sabato 22 Giugno 2019

Temporali intensi al Nord - Sabato 22 Giugno : Buona parte dell’Europa centro-occidentale è caratterizzata da alta pressione al suolo, tuttavia un’onda termica alla media troposfera determina condizioni di instabilità atmosferica sull’Europa centro-settentrionale, penisola italiana compresa. fulminazioni in atto Tra la mattinata odierna e il pomeriggio di oggi avremo un potenziale d’innesco elevato fin 3000j/kg localmente e una discreta vorticità che porterà ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani e sabato Temporali “diffusi e anche di forte intensità” : “Flusso atlantico da ovest sudovest. Fino a parte di domani, venerdì, tempo poco nuvoloso in pianura con addensamenti irregolari e instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi. Dal tardo pomeriggio di domani, venerdì e per la giornata di sabato, il rapido transito di un onda depressionaria atlantica, determinerà nuvolosità estesa con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Da domenica e per l’inizio ...