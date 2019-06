Roma | tremila euro di multa a un operaio che ha buttato materiali edili in un cassonetto

agi

(Di sabato 22 giugno 2019) Un dipendente di una ditta edile è stato fermato dagli agenti del Nucleo Ambiente e Decoro della polizia locale dimentre gettava tre sacchi didi risulta in unper utenza domestica. In totale sono state recuperate tre buste da 30 chili, contenenti linoleum, inerti, imballaggi e plastica. L'uomo è stato sanzionato, insieme ai responsabili dell'impresa, per un totale di 3.100. "Chi si rende responsabile di questo tipo di gesti commette un reato ambientale e ne risponde davanti alla legge. Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia Locale per il loro contributo, sempre attento e puntuale, e invito tutti voi a segnalare questi super zozzoni alle forze dell'ordine", commenta la sindaca Virginia Raggi.

