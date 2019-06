Incendio in centro a Parigi | 3 morti e decine di feriti

**Lampedusa : Incendio centro raccolta rifiuti - Procura apre inchiesta** : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta sull'incendio che è divampato questa mattina nel centro raccolta rifiuti dell'isola, sprigionando una nube nera molto alta che è arrivata fino al centro abitato. La discarica era stata sequestrata tempo fa dai magistrati

BUS ROMA - PRINCIPIO D'Incendio IN CENTRO/ Atac "solo 10 roghi nel 2019" : è rivolta : Via Sistina a ROMA, bus elettrico brucia in CENTRO: Atac 'solo 10 incendi nel 2019', ma è rivolta passeggeri e cittadini. I mezzi noleggiati in Israele

Roma - ancora a fuoco un mezzo Atac - principio d'Incendio nel minibus del Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...

Incendio in centro sportivo su rive Tevere : non ci sono feriti : Roma – Fiamme questa mattina all’alba nel circolo sportivo “Club House Tevere Golf” in Via del Baiardo 390, dove una struttura in legno di circa 200 metri quadrati e’ andata completamente distrutta da un Incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi del rogo verso altre strutture. Non risultano persone ferite o intossicate. L'articolo ...

Incendio in Bed and Breakfast al centro di Roma - nessun ferito : Un Incendio si è sviluppato questa mattina in un Bed and Breakfast al primo piano di un edificio di 5 piani in via Urbana, zona Santa Maria Maggiore. Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, prontamente intervenute, hanno provveduto a spegnere l'Incendio sviluppatosi all'ingresso, evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze della struttura. A causa del fumo nero provocato dal rogo l'edificio è stato evacuato ma, spente le ...