Unione Europea | Conte situazione difficile | ma troveremo soluzione

Il celebre marchio Adidas è stato dichiarato nullo nell’Unione europea : Il Tribunale dell’Unione europea considera nullo il marchio di Adidas. Secondo la sentenza emessa dalla corte comunitaria, infatti, le “tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione” che descrivono il marchio della storica azienda di abbigliamento sportivo nata in Germania nel 1949 non avrebbero acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio dell’Unione. Infatti, le prove che ...

Il Consiglio Europeo non ha trovato un accordo sul rinnovo delle principali cariche istituzionali dell’Unione Europea : Il Consiglio Europeo, l’organo dell’Unione Europea che raduna i capi di stato e di governo, non ha trovato l’accordo sul rinnovo delle principali cariche istituzionali dell’Unione durante la riunione di giovedì: su tutte la presidenza della Commissione Europea – cioè il

Concessioni demaniali marittime nella nuova prospettiva all’interno dell’Unione Europea di Paola Perrone : Paola Perrone pone al centro della riflessione la direttiva Bolkestein, quale provvedimento non inteso a disciplinare nello specifico l’ampio settore

Giorgia Meloni - la dritta : "Come smascherare il bluff dell'Unione Europea" : Nel giorno della risposta italiana alla lettera della Commissione europea, con lo spettro della procedura di infrazione sempre più corposo, sulla spinosa situazione dice la sua Giorgia Meloni. Lo fa a margine del suo intervento al Festival del Lavoro di Milano. E la leader di Fratelli d'Italia sugge

Matteo Renzi - per l'ex premier del Pd i sovranisti sono peggio dell'Unione europea : L' Europa è in pericolo, ma l' emergenza non sono Matteo Salvini né i populismi, ma i burocrati della Commissione Ue. Matteo Renzi conferma la sua tendenza a rompere gli schemi e, intervistato da Annalisa Chirico al Paris air show di Le Bourget, lancia un assist involontario al ministro dell' Intern

Unione Europea - ultime notizie : nomine - le figure in pole position : Unione Europea, ultime notizie: nomine, le figure in pole position A che punto sono le nomine per i ruoli politici più prestigiosi dell’Unione Europea? Ancora in alto mare. Il quadro politico emerso dalle elezioni dello scorso 26 maggio aveva del resto fatto intuire la difficoltà di trovare un accordo in tempi brevi. È ancora incerta la stessa composizione della maggioranza parlamentare. In particolare, non è ancora chiaro se ci si ...

Salvini sfida l'Unione Europea : la Flat Tax si farà : I margini per la Flat tax da subito "ci devono essere, non e' una scelta. Poi si può decidere come modularla negli anni, ma un taglio a tasse

Unione Europea - Manfred Weber perde altri consensi : Visegrád non lo appoggerà come presidente della Commissione : Manfred Weber, il candidato di punta del Partito popolare europeo alla presidenza della Commissione, continua a perdere consensi. Mentre è in giro per l’Europa a chiedere appoggio ai vari leader che siedono al Consiglio Ue, nella speranza di raggiungere quella maggioranza qualificata (55% dei membri che esprimano almeno il 65% della popolazione europea) che manderebbe la sua candidatura all’approvazione, a maggioranza assoluta, del ...

L’Unione Europea premia l’Università di Camerino : finanziati 2 progetti medici per 523mila euro : Ancora importanti finanziamenti europei per la ricerca dell’Università di Camerino. Infatti sono due i progetti di ricerca che vedono coinvolta nel partenariato anche Unicam, in particolare l’unità di ricerca coordinata dalla prof.ssa Piera Di Martino della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, hanno ottenuto un importante finanziamento. Questo nell’ambito del primo pillar di Horizon2020 (Excellent ...

Il governo è fiducioso che l'Unione Europea fermerà la procedura d'infrazione : Il presidente del Consiglio 'c'est moi'. Giuseppe Conte approfitta della conferenza stampa sull'approvazione del decreto Sicurezza bis e, con al fianco Matteo Salvini, tiene ribadire i termini del suo incarico e ruolo. "Io sono il presidente del Consiglio dei ministri, che delega devo avere? Per trattare in Europa?", risponde il premier a chi gli chiede se ha la 'delega' due vice premier, Salvini e Luigi Di Maio, a portare avanti il confronto ...

Unione Europea - la corsa dell’Italia per una poltrona a Bruxelles. I candidati : da Giorgetti a Picchi - fino a Moavero : Le fonti ufficiali dicono che il tema non è stato affrontato durante il summit Conte-Di Maio-Salvini di lunedì sera, ma quello delle nomine Ue è uno dei temi caldi delle ultime settimane, in vista del prossimo Consiglio europeo tra i capi di Stato e di governo del 20-21 giugno dove inizieranno ufficialmente le trattative sulle nomine delle alte cariche dell’Unione. L’Italia, nonostante sia rimasta in seconda fila, con il presidente ...

Addio vecchia carta d’identità : l’Unione Europea la manda in pensione per evitare frodi : Va in pensione il vecchio modello di carta d’identità, quello cartaceo. In tutta Europa circoleranno documenti di riconoscimento simili tra loro e più sicuri, che potranno così far diminuire il rischio di frodi. Infatti l’Unione Europea ha appena approvato un regolamento che definisce tutti i requisiti minimi comuni da rispettare per gli Stati membri. Inoltre, per effetto delle nuove norme, saranno uniformi anche la tipologia e il numero di ...

L’Unione Europea scende in spiaggia a Ladispoli per combattere la plastica in mare : In occasione della “Giornata Mondiale degli Oceani“, che avrà luogo sabato 8 giugno, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea coadiuvata dall’associazione “Ambiente mare Italia” organizzerà un’azione dimostrativa di pulizia della spiaggia di Ladispoli (Roma) con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei rifiuti marini, e specialmente di quelli di plastica. Sono ...

LETTERA UE/ "Chi isola l'Italia accelera la fine dell'Unione Europea" : scontro tra Commissione, cui non piace l'esito del voto, e Italia. Ma un nuovo giro di austerity costerebbe caro. Anche all'Europa