“Sedotta e abbandonata” E “tradita” | Vladimir Luxuria | il flirt non è più segreto

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 giugno 2019)è spesso ospite nei salotti televisivi ed era presente anche nell’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, incentrata ancora una volta sull’ormai noto ‘Pamela Prati gate’.ha voluto dire la sua sul ruolo di “Donna Pamela”, ossia Pamela Perricciolo, una delle due ex agenti della showgirl sarda. “Io non sono una psicologa, ma penso che Mark Caltagirone sia l’uomo che Pamela Perricciolo sarebbe voluto essere – ha spiegato l’opinionista – Ci sono persone che nascono in un corpo che non sentono loro: se tu reprimi questa tua transessualità, o fai del male solo a te stesso, o anche agli altri”. “Io penso che Pamela Perriccolo sarebbe voluta essere uomo e ha creato questa realtà parallela per far legare sentimentalmente le donne che sentiva più vicino”. Infine l’ex parlamentare ha espresso tuta la sua l’indignazione per la scelta delle due ex agenti ...