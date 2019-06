Parigi | bimbo di due anni cade dal nono piano | salvo per miracolo

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Marco Della Corte Un bambino di dueprecipita daldi un palazzo a, ma si salva: la caduta è stata attutita dai cespugli e dagli alberi nel cortile Undi dueè caduto daldi un palazzo di Belville a. Il piccolo si è fortunatamente salvato senza riportare nemmeno una frattura. La polizia, comprensibilmente stupita, si è limitata a commentare che quanto accaduto è un vero e proprio. Il piccolo Adam è caduto da 30 metri di altezza da una casa popolare. In seguito, la corsa all'ospedale Necker, con tanto di sirene e motociclette che hanno scortato il mezzo di soccorso. I medici non hanno riscontrato alcuna ferita sul corpo del bambino, il quale pare avvertire solamente dolore vicino alla milza, ma nulla di compromettente. Gli accertamenti hanno comunque rivelato, in sostanza, che ilè sano e non c'è nulla di cui ...

