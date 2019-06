huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Fumata nera: tutto rinviato ad un nuovo vertice straordinario il 30 giugno e ai contatti informali tra i leader che in settimana saranno a Osaka in Giappone per il G20. Il Consiglio europeo di giugno, che doveva decidere leper i vertici dell’Unione nella nuova legislatura iniziata a maggio, si chiude con un fallimento. Ma almeno serve a eliminare i nomi che per un mese hanno bloccato ogni discussione sulla presidenza della Commissione europea, la carica più delicata da cui discende il resto: la presidenza del Consiglio Ue, l’Alto rappresentante per la politica estera, la Bce. Eliminati i capolista Manfred Weber del Ppe, il socialista Frans Timmermans, la liberale Marghrete Vestager. Eliminati però anche due nomi di peso come Michel Barnier e Angela Merkel. E ora, come è successo anche 5 anni fa, si pesca tra personalità di minore spessore ...

Nomine Ue, bruciata la prima fila