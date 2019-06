Metis Di Meo a Blogo | Il nostro capitale umano è un programma utile | da servizio

blogo

(Di venerdì 21 giugno 2019) "È un viaggio in giro per l'Italia alla ricerca di chi lavora, di chi trova lavoro ed è il punto di incontro tra domanda e offerta. È una mia idea, nata un anno fa circa". Così, ai microfoni diDi Meo presenta Il, il nuovo(docufiction) di Rai2 che condurrà a partire da domani mattina alle ore 10.15.La conduttrice, storica inviata di Unomattina (ma vista anche a Ballando con le stelle, Pick up ed Easy Driver), spiega che Il"dà la possibilità di ispirare chi in questo momento della sua vita non è motivato":Di Meo a: "Ilè un, dapubblico" (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 21 giugno 2019 16:31.

