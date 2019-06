Frontex svela il trucco degli scafisti

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Arriverà sabato mattina nel porto di Licata il peschereccio sequestrato in acque internazionali mentre trasportava 81 migranti. L'imbarcazione, dopo aver trainato un barchino in mare aperto, ha fatto trasbordare i passeggeri, poi diretti verso l'Italia, per poi fare rotta verso l'Africa. La situazione è stata monitorata dalla polizia di Stato, anche grazie a un velivolo messo a disposizione dache ha filmato il passaggio. A bordo del peschereccio sono state trovate 7 persone, sei egiziani e un tunisino, tutte in stato di fermo per favoreggiamento dell'immigrazione. (Lapresse) Redazione 

