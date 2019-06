Francia - Croazia | seconda giornata Europei Under 21 | dove vederla in TV e in streaming

Francia-Croazia U21 : formazioni - quote e dove vederla in streaming-tv : Francia-Croazia U21: formazioni, quote e dove vederla in streaming-tv Venerdì 21 Giugno, scenderanno in campo Francia e Croazia. La partita, valevole per la seconda giornata del Gruppo C dell’Europeo U21, andrà in scena alle ore 21.00 presso il San Marino Stadium. Francia-Croazia U21: il momento delle due squadre La Francia è reduce dalla vittoria ottenuta nella prima giornata del Girone contro l’Inghilterra, gara conclusasi ...

