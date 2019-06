Finale Serie A basket gara 7 | data | orario e dove vederla in tv-streaming

Basket - Finale Scudetto 2019 : in Gara-6 Sassari vuole allungare ancora la serie - occasione scudetto per Venezia : La serie delle finali scudetto 2019 è arrivata a uno dei suoi momenti cruciali: stasera alle 20,45 si disputa Gara-6 al PalaSerradimigni di Sassari tra il Banco di Sardegna e l’Umana Reyer Venezia. I lagunari di coach Walter De Raffaele, dopo il successo di martedì al Taliercio di Mestre, sono tornati per la terza volta a condurre la serie, ma stavolta sul 3-2 hanno il loro primo match point: vincendo in casa dei sardi di coach Gianmarco ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : Italia a caccia della Finale! In palio gli spareggi per Tokyo 2020 : la formula completa : Appuntamento fondamentale per il quadriennio azzurro. La Nazionale Italiana di Hockey su prato al femminile è volata in Spagna, a Valencia, dove si disputeranno dal 19 al 27 giugno le Finals delle Hockey Series. La formula ed il regolamento delle Finals Series 2019 Torneo classico, con due gironi all’Italiana: azzurre che sono nella Pool B con Thailandia (numero 28 al mondo del ranking mondiale), Sudafrica (n. 15) e Galles (n. 27). Nella ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : è il momento di gara-5. Tra Sassari e Venezia è una serie aperta a qualsiasi risultato : In gara-4 delle finali Scudetto Sassari ha rimesso le cose a posto e al PalaSerradimigni, davanti ai suoi tifosi entusiasti, ha battuto Venezia riportandosi in parità in una serie che si sta dimostrando aperta a qualsiasi risultato e ritrovando d’incanto tutto il suo potenziale offensivo. Stasera si torna a giocare al Taliercio di Mestre dove la Umana Reyer tenterà di portarsi per la terza volta in vantaggio ma altrettanto cercherà di fare ...

Basket - Serie A2 2019 : Treviso è promossa in A - Capo d’Orlando battuta 3-0 nella serie Finale nonostante il grande cuore : Dopo un’attesa lunga sette anni, anche Treviso ritrova la serie A. La De’ Longhi allenata da Max Menetti (già protagonista di diverse grandissime annate, e due sfide scudetto, con Reggio Emilia nella categoria superiore), con la vittoria di gara-3 della finale dei playoff promozione sulla Benfapp Capo d’Orlando per 65-76, completa una grande annata in cui ha conquistato anche la Coppa Italia della serie cadetta. Protagonista ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-4 : Sassari contiene la rimonta di Venezia e si riporta in parità nella serie : In Gara-4 di una serie Scudetto che continua a regalare grandi emozioni il Banco di Sardegna Sassari ha battuto per 95-88 al PalaSerradimigni l’Umana Reyer Venezia riportandosi in parità, 2-2, nella serie. Diversamente da gara-3 stavolta è Sassari ad andare subito avanti nel primo quarto arrivando anche a un vantaggio di 9 lunghezze, i primi dieci minuti terminano sul 23-16 con Venezia che ha sbagliato le prime sette triple. I sardi di Gianmarco ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 - i risultati di oggi (venerdì 14 giugno) : ecatombe di teste di serie - solo Gasquet e Coric in semiFinale : ecatombe di teste di serie, che poi sono anche nomi importanti, all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Sull’erba olandese vanno in semifinale soltanto due dei nomi più importanti del torneo, e cioè Richard Gasquet e Borna Coric. Il francese batte il cileno Nicolas Jarry per 7-6(8) 6-4, mentre il croato è costretto a una battaglia durissima per battere il cileno Christian Garin dopo aver anche salvato un match point nel terzo e ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-3 : Venezia espugna Sassari e si riporta avanti nella serie : In una Gara-3 palpitante della Finale Scudetto dei playoff di serie A 2018-2019 l’Umana Reyer Venezia ha battuto fuori casa il Banco di Sardegna Sassari per 76-73 e si riporta in vantaggio nella serie sul 2-1. Venezia è subito avanti nel punteggio con un parziale iniziale di 4-0 e permette ai sardi solo di pareggiare il conto per tre volte nel corso del primo quarto, ma mai di mettere la testa avanti. La difesa dei ragazzi di coach De Raffaele è ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : la serie si sposta in Sardegna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-3 – Gara-1 – Gara-2 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-3 della Finale scudetto che oppone il Banco di Sardegna Sassari all’Umana Reyer Venezia. Si arriva al PalaSerradimigni sull’1-1, dopo che la Reyer ha vinto l’incontro d’apertura per 72-70 e la Dinamo ha risposto con un perentorio 66-80 a 48 ore di distanza. Per gli ...

Pronostico Trapani-Piacenza - Finale ritorno play-off Serie C 15-6-2019 : Pronostico Trapani-Piacenza, gara di ritorno seconda finale playoff di Serie C, sabato 15 giugno 2019Pronostico//Playoff//Serie C – Finalmente ci siamo. Dopo oltre un mese, anche i playoff di Serie C volgono al termine emettendo l’ultimo verdetto. Chi andrà a far compagnia al Pisa – oltre alle tre già promosse di diritto – tra Trapani e Piacenza?Andiamo scoprirlo assieme con il nostro PronosticoCome arrivano Trapani e Piacenza?Avevamo ...

Basket - Finale scudetto 2019 - Gara-2 : Sassari ne ha di più - espugna il Taliercio e pareggia la serie contro Venezia : Il vantaggio nella serie scudetto dell’Umana Reyer Venezia non dura che 48 ore: il Banco di Sardegna Sassari espugna il Taliercio al secondo tentativo con il punteggio di 66-80, giocando una partita di grandissima sostanza e soprattutto energia, quella che si trova in maggior misura negli uomini di Gianmarco Pozzecco. Sul fronte sardo il miglior realizzatore è Jaime Smith con 19 punti, seguito da Jack Cooley con 16 (e 10 rimbalzi) e da ...

