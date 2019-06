Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019), El Niño de España, ha deciso di ritirarsi a 35 anni. Una notizia diffusa sui social network dal calciatore stesso che ha sorpreso i fan. L'attaccante ha scritto che dopo 18 anni felici, è arrivato il momento di porre fine alla carriera in campo.è una vera leggenda del. Insossando la maglia dell’Atletico Madrid ha segnato 129 gol in 404 presenze. In seguito, è passato ad altri club europei, tra cui anche il Milan. L'ultima esperienza è tutt'ora in corso in Giappone, dove questa domenica scenderà in campo per l'ultima volta. L'addio diha deciso di ritirarsi dal mondo delgiocato. A 35 anni, dopo 18 anni in campo, El Niño de España hato sui social network di voler appendere le scarpette al chiodo definitivamente. All'interno del suo post,ha ammesso che dopo 18 anni felici, è arrivato il momento di concludere la ...

UEFAcom_it : ???????? Fernando @Torres annuncia il suo ritiro dal calcio giocato ?? #UCL ?? #UEL ???? Coppa del Mondo FIFA ?? UEFA EUR… - DiMarzio : Un altro addio al calcio: lascia Fernando #Torres - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Fernando Torres dice basta: si ritira dal calcio giocato ?? -