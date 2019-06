EA | sappiamo quante partite di FIFA giocate ma non registriamo il tempo di gioco

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) Dopo aver paragonato le loot box agli ovetti Kinder Sorpresa torniamo a parlare di EA e di ciò che la compagnia, attraverso le parole della VP of legal and government affairs Kerry Hopkins, sta dichiarando di fronte a un comitato del parlamento britannico pensato anche per trattare la delicata questione loot box e dipendenza da videogiochi.In questo caso la Hopkins spiega esattamente cosa l'azienda registri sottolineando come non conteggi a tutti gli effetti ildima semplicemente il numero, per esempio, didi. L'argomento è importante perché attraverso i dati della compagnia si potrebbero tracciare eventuali casi di dipendenza mentre allo stessoc'è il dubbio che EA sfrutti i dati in suo possesso per favorire l'utilizzo delle loot box.Ecco i passi più importanti delle dichiarazioni di Kerry Hopkins riportate da PCGamesN:Leggi altro...

