Calabria | operaio muore dopo essere stato travolto da un cavo

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Unè deceduto poche ore fa in, mentre stava svolgendo alcune operazioni di alaggio di un’imbarcazione da diporto. La dinamica di quanto accaduto non è stata ancora ben chiarita, ma sembrerebbe che l'uomo siacolpito da undi una gru che lo avrebbe ucciso sul colpo. I tentativi di riuscire a rianimarlo, da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto, sono stati tutti inutili. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica. Sempre innei giorni precedenti, un uomo è precipitato dal balcone della propria abitazione decedendo sul colpo. Per lui, nonostante il tempestivo intervento del personale medico, non c'ènulla da fare....

ilquotidianoweb : Si spezza un cavo, muore un #operaio a #GioiaTauro L'incidente mentre una gru caricava una barca #ilquotidianoweb - Cosenza2punto0 : Gravissimo incidente questa mattina al porto di Gioia Tauro... ???? - Djvlon1 : RT @sgagio: Un grande caldo operaio a Napoli il sud che non si arrende lavoro in movimento pronti per Reggio Calabria il prossimo 22 giugno… -