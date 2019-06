liberoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) (AdnKronos) - Il percorso della corsa delle auto storiche tocca alcuni dei più bei luoghi delle provincia dicon alcune tappe in aree private per lo svolgimento delle gare di regolarità in cui si cimenteranno gli equipaggi. Villa Villa Capodagli a Due Carrare, Villa Fogazzaro a Montegalda con

EGardini : Iniziamo da qui ????Cari amici, vi aspetto al primo appuntamento promosso come #Commissario di Fratelli d'Italia per… - TV7Benevento : Padova: sabato al via la Car&Golf 2019 per la solidarietà (3)... - TV7Benevento : Padova: sabato al via la Car&Golf 2019 per la solidarietà... -