Morgan offende Signoretti | interviene Malgioglio in sua difesa | “Morgan disgustosa la tua

blogitalia.news

(Di giovedì 20 giugno 2019) Cristianoattacca duramenteindiIeri sera a Live, tra i tanti ospiti invitati da Barbara d’Urso c’era anche, il quale ha parlato dello sfratto. Per i pochi che non lo sapessero hanno pignorato la casa del cantautore perchè non ha pagato gli alimenti a sua figlia. Quest’ultimo, a Live, ha …in sua: “la tua frase” at BlogItalia.News.

ElleInzi : Signoretti che si offende per una cosa e poi sputa veleno come la peggiore delle vipere! Si chiede chi sia Morgan q… - rebybor1 : Oltretutto Morgan offende anche, bene#noneladurso - ManuelaSalici : @carmelitadurso @LiveNoneladUrso Io c'ero...morgan il mio mito Maestro preferito e la De André me Piace assai...tu… -