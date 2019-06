DL Crescita | Prandini Coldiretti | plauso per lo stop ai falsi di stato

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) E’sventato un vero e proprio blitz ai danni della produzione agroalimentare nazionale con loalla proposta emendativa che proponeva la facoltà di utilizzare l’emblema dicon la dicitura “Made in Italy” per beni alimentari ottenuti anche con prodotti stranieri: è quanto afferma il Presidente dellaEttorenell’esprimere apprezzamento per il positivo lavoro congiunto svolto con gli Uffici competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo guidato da Gian Marco Centinaio. Un risultato importante – sottolinea– per evitare di legittimare l’inganno dei prodotti stranieri spacciati per italiani usando come criterio il codice doganale ai sensi del quale il luogo d’origine è paradossalmente quello dell’ultima trasformazione sostanziale così che cagliate importate dall’estero consentono la produzione di ...