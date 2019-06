Ama | proseguono interventi per sanificazione cassonetti

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Roma – Prosegue a ciclo continuo a Roma l’attivita’ di svuotamento deistradali e di pulizia nelle aree che, a macchia di leopardo, presentano ancora giacenze di rifiuti. A queste operazioni si accompagna il monitoraggio di punti sensibili come aree esterne di scuole, asili nido, ospedali, fermate bus/metro, ecc., conmirati che scattano in caso di necessita’. L’impianto Tmb aziendale di Rocca Cencia ha gia’ ripreso ad operare regolarmente. La situazione e’ complessivamente in progressivo miglioramento. La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente, d’intesa e in coordinamento con l’amministrazione di Roma Capitale, con l’accentuarsi del caldo, ha intensificato le attivita’ di igienizzazione edei contenitori stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e ...

