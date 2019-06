Rare Replay e Goat Simulator sono alcuni dei nuovi giochi Xbox Game Pass

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Microsoft ha annunciato ititoli che verranno aggiunti al(che con un abbonamento consente di avere accesso a decine di titoli suOne e PC) entro la fine di giugno.Come riporta Polygon, il 20 giugno tutti gli abbonati al servizio suOne potranno immergersi nell'atmosfera horror di Resident Evil: Revelations ed in quella spensierata e colorata di, collection che comprende 30 titoli dei leggendari sviluppatori (ad esempio Battletoads, Banjo-Kazooie e Perfect Dark).Dal 27 dello stesso mese gli abbonatiper PC riceveranno il celebre gioco di ruolo Torment: Tides of Numenera e, titolo senza impegno basato sulla fisica in cui si controllerà una capra. Ricordiamo che se sottoscriverete l'abbonamento alUltimate avrete accesso a tutti icitati sopra.Leggi altro...

